«Hausfriedensbruch» Aufs Bundeshaus geklettert: Jetzt hat der 18-Jährige eine Anzeige am Hals Die Parlamentsdienste erstatten Strafanzeige gegen den 18-Jährigen, der am Wochenende aufs Dach des Bundeshaus geklettert ist. Der Vorwurf lautet auf Hausfriedensbruch.

Wegen «Erkletterns des Parlamentsgebäudes» handelt sich ein 18-jähriger Kletterer eine Strafanzeige ein. Keystone

Das Bundeshaus sei für ihn eine «Trophäe», sagt der 18-jährige Berner im einem Video, das er am Wochenende von seiner Kletteraktion veröffentlicht hat. Von den Sicherheitskräften unbemerkt und ohne Sicherungsseile war er aufs Dach des Bundeshaus geklettert. Die Quittung für die Aktion erhält er jetzt: Die Parlamentsdienste haben Strafanzeige eingereicht wegen Hausfriedensbruch, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Gemeinsam mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) und dem Bundesamt für Bauten und Logistik sei zudem die «Sicherung der Bauinstallationen» geprüft worden, welche gegenwärtig am Bundeshaus errichtet seien, heisst es in der Mitteilung weiter. «Sofortmassnahmen» seien in der Zwischenzeit bereits umgesetzt worden.

Für den Berner war es nicht die erste riskante Kletteraktion. Gemäss einem Beitrag des Lokalsenders TeleBärn erklimmt er des Öfteren ungesichert Brücken und Gebäude in der Stadt Bern. (gb)