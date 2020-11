In Basel verliert Rot-Grün die Mehrheit in der Regierung In Basel verliert die Linke ihre Mehrheit im Regierungsrat nach 16 Jahren. Auch Baschi Dürr von der FDP droht die Abwahl. Profitieren könnten die Grünliberalen.

Baschi Dürr (Mitte) muss um seine Wiederwahl zittern: Derzeit liegt er noch 1000 Stimmen hinter der drittplatzierten Kandidatin. Keystone

(mg) Heidi Mück, die im zweiten Wahlgang den vierten Sitz für Rot-Grün hätte retten sollen, wird wohl nicht gewählt. Sie liegt nach Auszählung der brieflich eingegangenen Stimmen über 7000 Stimmen hinter einem der drei ersten Plätze. Diese belegen derzeit Stephanie Eymann (LDP, 31'113 Stimmen), Kaspar Sutter (SP, 27'917 Stimmen) und Esther Keller (GLP, 27'661 Stimmen). Damit würden in der siebenköpfigen Regierung nur noch drei linke Politiker sitzen.

Nach dem ersten Wahlgang hatte die grüne Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann ihren Verzicht erklärt. Sie begründete diesen mit ihrem schlechten Abschneiden. An ihrer Stelle nominierte das linke Bündnis Heidi Mück, die am linken Rand politisiert. Das hatte auch für Kritik in den eigenen Reihen gesorgt.

Um seine Wiederwahl zittern muss auch Baschi Dürr (FDP). Er liegt derzeit rund 1000 Stimmen hinter Keller. Bereit im ersten Wahlgang gewählt wurden Tanja Soland (SP), Lukas Engelberger (CVP), Conradin Cramer (LDP) und Beat Jans (SP). Jans dürfte auch neuer Regierungspräsident werden: Derzeit liegt er in einer separaten Wahl rund 3000 Stimmen vor Eymann.