Jahresbilanz WWF Über 40'000 Tierarten gelten neu als bedroht – doch es gibt auch Gewinner Immer mehr Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Besonders schlecht war das Jahr für Haie und Rochen. Bartgeier befinden sich dagegen im Höhenflug. Das zeigt die Jahresbilanz 2021 des WWF.

Die Bartgeier erleben im Alpenraum einen Höhenflug. (Archivbild) Keystone

Gemäss der Internationalen Roten Liste sind neu über 40'000 von den 142'500 erfassten Arten in Bedrohungskategorien eingestuft. Das seien mehr als jemals zuvor, teilte WWF Schweiz am Mittwoch in seiner Jahresbilanz mit. Die Umweltschutzorganisation warnt angesichts dieser neuen Zahlen «vor einer katastrophalen Zuspitzung des weltweiten Artensterbens». Gemäss WWF könnten in den nächsten Jahrzehnten rund eine Million Arten aussterben.

Zu den Verlierern des Jahres 2021 gehören etwa die Tiere der Mittelmeerwälder wie Wildkatzen, Braunbären, Schakale oder verschiedene Schlangenarten. Ihre Lebensräume wurden durch die Brände im Sommer teilweise zerstört. Auch Haie und Rochen hatten ein schlechtes Jahr: Inzwischen sei ein Drittel von ihnen vom Aussterben bedroht. Hauptgründe seien die Überfischung, der Lebensraumverlust und die Klimakrise. Der afrikanische Graupapagei und der atlantische Nordkaper gehören wie die Tiger in Südostasien ebenfalls zu den Verlierern.

Dafür waren gemäss WWF die vergangenen zwölf Monate für die Bartgeier ein «absolutes Erfolgsjahr». Im gesamten Alpenraum habe der Bestand um 50 Junggeier zugenommen – 44 schlüpften wild, sechs wurden ausgewildert. Damit fliegen in den Alpen wieder über 300 Bartgeier. Auch die iberischen Luchse, die Panzernashörner in Nepal, das Siam-Krokodil und die Flussdelfine zählen zu den Gewinner des Jahres. (abi)