Joseph M. Bonnemain Papst Franziskus ernennt neuen Bischof für das Bistum Chur Chur hat einen neuen Bischof: Papst Franziskus hat Joseph M. Bonnemain zum neuen Vorsteher des Bistums Chur ernannt. Bereits am Montag soll der 72-Jährige ins Amt eingeführt werden.

Der neue Bischof des Bistums Chur: Joseph M. Bonnemain, derzeit Delegierter des Apostolischen Administrators und Offizial der Diözese. HO

(sat) In einer Mitteilung des Bistums vom Montag gratuliert der Apostolische Administrator des Bistums Joseph M. Bonnemain zur Ernennung und wünscht ihm für sein Amt Gottes Segen. Als Zeichen der Einheit wollten Bischof Peter Bürcher, Weihbischof Marian Eleganti und der neu ernannte Bischof um 18 Uhr in der Kathedrale in Chur eine Eucharistie für die Anliegen der Menschen im Bistum feiern.

