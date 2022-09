Justiz Terrorverdacht: Zwei Personen in Genf und Waadt verhaftet Im Auftrag der Bundesanwaltschaft wurden in den Kantonen Genf und Waadt am Donnerstag zwei Personen festgenommen. Gegen sie läuft ein Strafverfahren wegen mutmasslicher Terror-Unterstützung.

Die verhafteten Personen werden der Bundesanwaltschaft zugeführt. (Symbolbild) Keystone

Die Bundespolizei Fedpol und die Kantonspolizeien Genf und Waadt haben am Donnerstag vier Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei wurden zwei Personen verhaftet, wie die Bundesanwaltschaft (BA) mitteilt. Es handelt sich um einen schweizerisch-mazedonischen Doppelbürger und einen kosovarischen Staatsbürger. Einer der beiden hat den Wohnsitz im Kanton Genf, der andere im Kanton Waadt

Die Hausdurchsuchungen fanden im Zuge eines Strafverfahrens statt, das die BA laut eigenen Angaben bereits im Juli 2021 eröffnet hat. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, die verbotene terroristische Organisation Islamischer Staat (IS) unterstützt, oder sich daran beteiligt zu haben.

Die beiden Festgenommenen werden der Bundesanwaltschaft zugeführt und einvernommen. Dieses entscheidet danach in einem weiteren Schritt über ein allfälliges Gesuch an das zuständige Zwangsmassnahmengericht in Bezug auf Untersuchungshaft. Weitere Angaben zu den Beschuldigten macht die BA mit Verweis auf das «Verfahrensstadium» keine. Es gilt die Unschuldsvermutung. (dpo)