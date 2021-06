Schweizer Luftwaffe F-35A: Bundesrat entscheidet sich für umstrittenen US-Kampfjet Nun ist es offiziell: Der neue Kampfjet der Schweiz kommt aus den USA. Das Rennen macht der F-35A von Lockheed Martin. Er hatte in der Evaluation deutlich die Nase vorn. Linker Widerstand ist dem Bundesrat damit gewiss.

Er machte das Rennen: Der F-35 von Lockheed Martin soll neu im Dienste der Schweizer Luftwaffe fliegen. Keystone

Letzten September hatte sich die Stimmbevölkerung für den Kauf neuer Kampfjets ausgesprochen. Die Zustimmung war jedoch hauchdünn: Am Ende machten 8000 Stimmen den Unterschied. Der Typ und die Zahl der Jets sollte der Bundesrat bestimmen. Dadurch sollte dem Geschäft nicht das gleiche Schicksal ereignen wie dem Gripen, der 2014 an der Urne abstürzte.

Nun hat der Bundesrat am Mittwoch den mit Hochspannung erwarteten Typenentscheid gefällt. Die Schweiz wird 36 Flugzeuge des F-35A von Lockheed Martin kaufen. Kostenpunkt: Fünf Milliarden Franken. Damit liegt der Kaufpreis im Rahmen des Kostendaches von sechs Milliarden Franken. Der Entscheid kommt insofern nicht überraschend, als dass im Vorfeld bereits durchgesickert war, dass der F-35A die Schweizer Ausmarchung klar gewonnen habe.

Klarer Sieger der Evaluation

Zur Auswahl standen die vier Flugzeuge Rafale (Dassault, Frankreich), Eurofighter (Airbus, Deutschland) und die US-Jets F/A 18 Super Hornet (Boeing) und F-35A (Lockheed Martin). Das Bundesamt für Rüstung Armasuisse holte Offerten ein, bewertete sie nach Kriterien wie Leistung, Kosten, Industriebeteiligung, und legte Verteidigungsministerin Viola Amherd einen Bericht vor.

In der Evaluation habe der Kampfjet den höchsten Gesamtnutzen erzielt und in drei von vier Kriterien obenaus geschwungen, heisst es in einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements (VBS). Zu verdanken ist das auch dem Umstand, dass der F-35A als einziger der vier evaluierten Kampfjets zur fünften Generation gehört. Bei der vorgesehenen Nutzungsdauer von 30 Jahren sei der Technologievorsprung ein «grosser Vorteil», argumentiert der Bundesrat.

Auch preislich war der US-Jet unschlagbar. Gemäss VBS ist der F-35A bei den Betriebskosten das mit Abstand günstigste Flugzeug. Bei den Gesamtkosten sei er rund zwei Milliarden preiswerter als der zweitgünstigste Kandidat. Einzig beim direkten Offset – also welcher Anteil des Vertragsvolumens durch Aufträge in der Schweiz kompensiert werden muss – erreichte Lockheed Martin nicht das beste Resultat.

Auch kritische Stimmen

Der F-35A ist das modernste Flugzeug im Rennen, aber er steht ausgerechnet bei den US-Streitkräften massiv in der Kritik, weil er pannenanfällig und teuer im Unterhalt sei. Das Triebwerk zeige sehr frühe Verschleisserscheinungen. Der hoch entwickelte Jet gilt gemäss Beobachtern andererseits für die Schweiz mit ihren Luftpolizeieinsätzen mit einem Triebwerk als untermotorisiert. Für Luftpolizeieinsätze sei es wichtig, möglichst schnell «oben» zu sein, und da schneide der Tarnkappen-Jet schlecht ab.

Mit dem Entscheid des Bundesrates ist der politische Showdown mit den Kamfjetkritikern eröffnet. SP, Grüne und die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) haben eine Volksinitiative angekündigt, um den Kauf eines US-Jets zu verhindern. Sie kritisieren vor allem, dass die Datensicherheit für die Schweiz nicht gewährleistet sei.

Das VBS versicherte dagegen in seiner Mitteilung, dass alle vier Flugzeuganbieter die erforderliche Datenautonomie gewährleisten würden. Zudem bestimme die Schweiz selbst, welche Daten sie über Datenlinkverbindungen mit anderen Luftwaffen austauscht oder welche logistische Daten an den Hersteller zurückgemeldet würden. Betrieb und Wartung des Flugzeugs erfolge in der Schweiz durch die Luftwaffe und die Ruag Schweiz.

Kein Zückerchen für EU

Beobachter hatten im Vorfeld gemutmasst, ob der Bundesrat sich aus politischen Überlegungen für einen europäischen Anbieter entscheidet. Das Ziel: Nach dem Scheitern des Rahmenabkommens hätten dadurch die Nachbarn etwas milder gestimmt werden können. Europäische Systeme böten der Schweiz auch mehr Unabhängigkeit, lautete ein weiteres Argument.

Europa zog nicht nur bei den Kampfjets den Kürzeren, sondern auch bei der bodengestützten Luftverteidigung grösserer Reichweite (Bodluv). Der Bundesrat beantragte am Mittwoch dem Parlament, fünf Feuereinheiten des Typs Patriot des US-Herstellers Paytheon zu beschaffen. Evaluiert worden war auch ein Angebot des französischen Herstellers Eurosam.