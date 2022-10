Mindestzinssatz bleibt bei 1 Prozent

Der Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge bleibt auch nächstes Jahr bei 1 Prozent. Der Bundesrat ist am Freitag darüber informiert worden, dass auf eine Überprüfung des Zinssatzes in diesem Jahr verzichtet wird. Der Satz legt fest, zu wie viel Prozent das Vorsorgeguthaben der Versicherten im Obligatorium mindestens verzinst werden muss. Entscheidend für die Höhe sind gemäss Gesetz die Entwicklung der Rendite der Bundesobligationen sowie der Aktien, Anleihen und Liegenschaften.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund kritisierte den Entscheid in einer Mitteilung als «unverständlich für die Versicherten». Der Mindestzinssatz müsste mindestens mit der Teuerung mithalten. So habe der Bundesrat die Chance verpasst, das Vertrauen in die 2. Säule zu stärken. (rwa/abi)