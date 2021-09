Klimapolitik Bundesrat will Klimaschutzmassnahmen verlängern – Eckwerte für künftige Klimapolitik festgelegt Die Landesregierung will die auslaufenden Klimaschutzmassnahmen bis 2024 verlängern. Darüber hinaus stellt der Bundesrat die Weichen für eine neue Gesetzesvorlage, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen.

Umweltministerin Simonetta Sommaruga erklärt vor den Medien die Eckwerte der künftige Klimapolitik bis 2030. (Archivbild) Keystone

Das Stimmvolk hat im Juni das neue CO 2 -Gesetz knapp abgelehnt. Weil verschiedene Massnahmen im geltenden Gesetz bis Ende 2021 befristet sind, drohen diese nun auszulaufen. So hätte die Schweiz beispielsweise ab 2022 kein gesetzliches Verminderungsziel für Treibhausgasemissionen mehr.

Aus diesem Grund unterstützt der Bundesrat die Weiterführung der befristeten, unbestrittenen Instrumente bis Ende 2024. Damit spricht er sich für eine Initiative der nationalrätlichen Umweltkommission aus, wie das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am Freitag mitteilt.

Bereits ab 2022 Klimaschutzmassnahmen im Ausland

Die Initiative will unter anderem die Pflicht der Treibstoff-Importeure verlängern, die Emissionen aus dem Verkehr mit Klimaschutzprojekten im In- und Ausland auszugleichen. Zudem sollen sich Schweizer Unternehmen weiterhin von der CO 2 -Abgabe befreien lassen können.

Der Bundesrat ändert aber einen Punkt in der Initiative der Umweltkommission. Seiner Ansicht nach werde die vorgeschlagene Emissionsverminderung von 1,5 Prozent pro Jahr gegenüber 1990 nicht ausreichen, um die Treibhausgasemissionen bis 2030 zu halbieren. Deshalb sollen bereits ab 2022 Klimaschutzmassnahmen im Ausland zugelassen werden, heisst es.

Keine neuen Abgaben geplant

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Freitag auch über das weitere Vorgehen in der Klimapolitik entschieden. Mit Blick auf das Volksnein zum neuen CO 2 -Gesetz will er laut eigenen Angaben eine möglichst breite Basis schaffen und gleichzeitig an seinen klimapolitischen Zielen festhalten. Zu diesem Zweck will die Landesregierung bis Ende Jahr eine neue Gesetzesvorlage in die Vernehmlassung schicken.

Demnach soll die künftige Klimapolitik auf einem Mix von Instrumenten fussen. Generell will der Bundesrat, dass die Vorlage ohne neue Abgaben auskommt. Im Vordergrund sollen stattdessen Massnahmen stehen, die es der Bevölkerung ermöglichen, den CO 2 -Ausstoss im Alltag zu reduzieren, und welche die Bemühungen der verschiedenen Branchen unterstützen. Im Gebäudebereich soll etwa der der Ersatz alter Öl- und Gasheizungen zusätzlich finanziell unterstützt werden. Der Ausbau der Infrastruktur für Elektroautos soll gefördert und im öffentlichen Verkehr soll das Steuerprivileg für Dieselbusse schrittweise aufgehoben werden, heisst es.

Gemäss dem Bundesrat erlauben die verschiedenen Massnahmen der Schweiz, am Reduktionsziel von 50 Prozent bis 2030 festzuhalten. Allerdings müsse noch das genaue Verhältnis zwischen Kompensationen im In- und Ausland festgelegt werden.