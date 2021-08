Klimapolitik Bundesrat will Netto-Null, aber ohne Verbot von fossilen Energien Die Gletscher-Initiative als Rettungsanker: Nach dem Nein zum CO 2 -Gesetz hat der Bundesrat am Mittwoch den direkten Gegenentwurf zur Gletscher-Initiative verabschiedet.

Wie weiter mit der Klimapolitik? Der Bundesrat stellt der Gletscher-Initiative einen Gegenentwurf entgegen. (Symbolbild) Keystone

Nach dem Nein der Schweizer Stimmbevölkerung zum CO 2 -Gesetz von Mitte Juni gilt die Gletscher-Initiative für viele als Rettungsanker in der Klimapolitik. Die Initiative will bis 2050 Netto-Null – genau wie das Pariser Klimaabkommen. Bis dann sollen unter dem Strich keine Treibhausgase produziert werden. Zudem fordern die Initianten ab diesem Zeitpunkt ein Verbot für fossile Energien und einen mindestens linearen Absenkpfad.

Das geht dem Bundesrat zu weit – obwohl auch sein Entwurf das gleiche Ziel wie die Initiative verfolgt: Netto-Null Treibhausgasemissionen bis 2050. Sein direkter Gegenvorschlag sieht kein Verbot für fossile Energien vor, wie das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am Mittwoch mitteilte.

Vielmehr will er die Bedürfnisse der nationalen Sicherheit berücksichtigt, der speziellen Situation der Berg- und Randregionen Rechnung tragen und die wirtschaftliche Tragbarkeit gewährleisten. So müssten Armee, Polizei oder Rettungsdienste für Schutz- und Rettungseinsätze bei Bedarf auf fossile Treibstoffe zurückgreifen können. Und einige Gebiete sind mit dem ÖV weniger gut erschlossen als städtischere Gebiete.

Bundesrat sieht in Abstimmungsergebnis kein Nein zum Klimaschutz

Auch möchte der Bundesrat offen lassen, ob die im Jahr 2050 verbleibenden Treibhausgasemissionen mit CO 2 -Speichern im In- oder Ausland auszugleichen seien. Begründet wird dies damit, dass das Potenzial für die dauerhafte Speicherung von CO 2 in der Schweiz begrenzt ist.

Der Bundesrat betont, er habe in seinem Entscheid die Abstimmung über das CO 2 -Gesetz berücksichtigt. Er geht davon aus, dass das Nein auf die vorgeschlagenen Massnahmen zurückzuführen und nicht als Nein zum Klimaschutz zu interpretieren sei. «Für den Bundesrat stellt die Ablehnung des CO 2 -Gesetzes das Netto-Null-Ziel bis 2050 daher nicht in Frage.»

Breit abgestütztes Initiativkomitee

Hinter der Gletscher-Initiative steht der Trägerverein Klimaschutz Schweiz. Im Initiativkomitee vertreten sind Umweltorganisationen, Wissenschafter, Kirchen, Bauern, Wirtschaftsvertreter. Auch ist es politisch breit abgestützt – mit Vertretern von FDP bis zu den Grünen. Die Stimmbevölkerung kann eventuell in der zweiten Hälfte 2022 über die Vorlage befinden.

+++ Update folgt +++