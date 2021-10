Klimapolitik Im Sommer waren die Auswirkungen deutlich spürbar: Vor der Weltklimakonferenz wird in der Schweiz demonstriert Für eine ambitionierte Klimapolitik und Klimagerechtigkeit: Am Freitag gingen auf der ganzen Welt Menschen im Rahmen des internationalen Klimastreiktags auf die Strasse – auch in der Schweiz.

In Bern versammelten sich am Freitagmittag zahlreiche Personen, um fürs Klima zu protestieren. Keystone

Kurz vor der Weltklimakonferenz von Ende Oktober in Glasgow fand am Freitag erneut ein internationaler Klimastreik statt. In der Schweiz waren Demonstrationen und Aktionen in Basel, Bellinzona, Biel, Genf und Neuenburg geplant. Den Auftakt machte am Nachmittag eine Kundgebung in Bern.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten sind besorgt. Im Sommer seien die Auswirkungen der Klimakrise immer deutlicher spürbar geworden, schreibt die Organisation Klimastreik in einer Mitteilung. Sie denken dabei an die Brände in Südeuropa, überflutete Landschaften in China und die Toten in Deutschland nach den Starkniederschlägen. Für sie ist klar: «Die Emissionen müssen drastisch und schnell sinken, damit wir die Erderwärmung auf unter 1.5 Grad begrenzen können.»

An der Weltklimakonferenz brauche es daher mehr als nur leere Worte. Der Klimastreik fordert, dass sich die Schweiz für ambitionierte internationale Massnahmen einsetze und die Emissionen im Inland rapide reduziere. (abi)