Krankheit Affenpocken erreichen die Schweiz – erster Fall im Kanton Bern entdeckt Nun haben die Affenpocken auch die Schweiz erreicht: Der Kanton Bern hat am Samstag den ersten Fall gemeldet. Die betroffene Person befindet sich in Isolation.

Die Affenpocken haben die Schweiz erreicht. In Bern wurde der erste Fall registriert. (Symbolbild) Bild: WHO/Nigeria Centre Of Disease Control

Die Affenpocken, die bislang auf Afrika beschränkt waren, breiten sich immer mehr aus. Neben Fällen in Nordamerika und Australien gibt es in Europa erkrankte Personen in England, Spanien, Portugal, Schweden, Italien und Frankreich – und neu auch in der Schweiz. Wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern am Samstagnachmittag mitteilte, wurde in ihrem Gebiet ein Fall entdeckt. Es ist der erste bekannte Fall in der Schweiz.

Konkret wurde dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag ein erster Verdachtsfall gemeldet. Die Laboruntersuchungen hätten den Verdacht nun bestätigt, schreibt die Gesundheitsdirektion. Der Kantonsärztliche Dienst (KAD) habe das Contact Tracing aufgenommen, um mögliche Ansteckungsketten nachzuvollziehen.

Person hatte engen körperlichen Kontakt im Ausland

Bislang ist bekannt, dass die betroffene Person aufgrund «von engem körperlichen Kontakt im Ausland» mit dem Virus in Berührung kam. Sie liess sich beim Arzt untersuchen, da sie Fieber, Unwohlsein und Bläschen hatte. Gemäss Gesundheitsdirektion befindet sich die Person zuhause in Isolation und der Krankheitsverlauf sei mild. Zudem wurde eine mögliche Kontaktperson bereits informiert.

Die Affenpocken sind eine seltene Viruserkrankung, die von Tieren auf Menschen übertragen wird. Seit Anfang Mai gab es eine ungewöhnliche Häufung von Fällen bei Menschen. Die Übertragung von Mensch zu Mensch kann gemäss Gesundheitsdirektion «durch engen Kontakt mit Atemwegssekreten, Hautverletzungen einer infizierten Person oder kürzlich kontaminierten Gegenständen» erfolgen – etwa Bettwäsche.

Die Affenpocken verlaufen in der Regel deutlich milder, als die seit 1980 ausgerotteten Menschenpocken. Die meisten Menschen würden sich innerhalb von mehreren Wochen erholen. Wer von Affenpocken befallen ist, muss sich in Isolation begeben, bis die letzten Bläschen zu Krusten geworden sind.