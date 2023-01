Krankheit WHO: Affenpocken weiter gefährlich – Drohen ansteckendere Varianten? Die WHO hat wegen der Affenpockenausbrüche in zahlreichen Ländern eine internationale Notlage ausgerufen. Jetzt sind die Fälle um 90 Prozent zurückgegangen. Auch in der Schweiz nehmen die Infektionen ab. Entwarnung gibt es von der WHO aber nicht.

Seit November kann man sich in der Schweiz gegen Affenpocken impfen lassen. Bislang sind hierzulande 551 bestätigte Fälle bekannt. Keystone

Affenpocken – das war im Mai 2022 mitten in der Corona-Pandemie eine Hiobsbotschaft, die weltweit Angst auslöste. Eine neue Bedrohung, während die Welt noch mit dem verheerenden Coronavirus rang? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf zündete mit der Erklärung eines internationalen Gesundheitsnotstands im Juli die höchste Alarmstufe.

Inzwischen sind die schlimmsten Befürchtungen vom Tisch, die Fallzahlen sind drastisch gesunken. Die WHO fürchtet nun eine fatale Gelassenheit: Neue Ausbrüche seien jederzeit möglich, warnt die WHO-Affenpockenexpertin Rosamund Lewis. «Wir könnten in drei Jahren eine Virusvariante haben, die deutlich weniger gut einzudämmen ist - das ist ein echtes Risiko», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Ärzte und Kliniken müssten daher weiterhin auch Affenpocken als Diagnose in Betracht ziehen, wenn Menschen mit Fieber oder Ausschlag kommen, forderte sie. Auf HIV und sexuell übertragbare Krankheiten spezialisierte Kliniken sollten routinemässig auf Affenpocken testen. Vor allem müssten Schnelltests und mehr Impfstoffe entwickelt werden, um neue Ausbrüche weltweit schnellstens zu entdecken und einzudämmen.

Zahlen gehen zurück – Schweiz stark betroffen

Bis Anfang Januar 2023 registrierte die WHO weltweit knapp 84'000 bestätigte Fälle, darunter 75 Todesfälle, wobei sie sicher ist, dass ein Vielfaches davon ungemeldet blieb. Die Zahl der wöchentlich gemeldeten Neuinfektionen ist seit Juli um gut 90 Prozent gesunken.

In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gab seit dem 21. Mai 2022 insgesamt 551 laborbestätigte Fälle. Das schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Website. Gemessen an der Anzahl Fälle pro Einwohner gehört die Schweiz damit zu den am stärksten betroffenen Ländern der Welt.

Wie die WHO stellt auch das BAG fest, dass die Affenpocken-Infektionen zurückgehen. Die Ursache für diesen Rückgang sei jedoch noch nicht abschliessend geklärt. «Ob sich dieser Trend fortsetzen wird, können wir daher noch nicht bestätigen», schreibt das BAG. Immerhin: Seit Anfang November wird in der Schweiz gegen das Virus geimpft. (dpa/abi)