Kreislaufwirtschaft Greenpeace: Längere Nutzung von Produkten schützt das Klima besser als PET-Recycling Würde die Schweizer Bevölkerung Konsumprodukte länger nutzen und reparieren, könnte das den CO 2 -Fussabdruck massgeblich senken. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Greenpeace. Sie fordert einen stärkeren Fokus auf die Kreislaufwirtschaft.

Greenpeace fordert von der Politik, dass sie Hand anbietet, um die Reparaturrate in der Schweiz zu erhöhen – zugunsten des Klimas. (Symbolbild) Keystone

Würden alle Länder so konsumieren wie die Schweiz, bräuchte es gemäss dem Bundesamt für Umwelt dafür fast drei Erden. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace Schweiz wollte daher wissen: Wie wirkt sich eine längere Nutzung von Produkten auf den CO 2 -Fussabdruck der Schweiz aus? Dazu hat sie eine Studie in Auftrag gegeben, welche die Konsumkategorien Waschmaschinen, Notebooks, Smartphones, Bekleidung und Möbel untersuchte.

Am Dienstag veröffentlichte die NGO die Studienergebnisse. Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Infras kommt im Bericht zum Schluss, dass eine längere Nutzungsdauer aus Umweltsicht immer sinnvoll sei. Die Autoren nennen als Beispiel Handys: «Würden wir unsere Smartphones drei Jahre länger nutzen, entsprächen die eingesparten Klimagase 11’400 Äquator-Umrundungen mit dem Auto», heisst es in einer Mitteilung.

Ähnliches gelte für Bekleidung: Würden alle Kleider hierzulande drei Jahre länger getragen, könnten die Schweiz 1,5 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente einsparen. Ein Auto müsste für die gleiche Menge 7,4 Milliarden Kilometer zurücklegen, heisst es im Bericht.

Reparatur soll günstiger werden

Wenn gar alle Konsumprodukte ein bis drei Jahre länger genutzt werden, liesse sich der Schweizer CO 2 -Fussabdruck um 1,8 bis 4 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente reduzieren, so die Schätzung der Studienautoren. Das entspricht einer höheren Einsparung von Klimagasen als das Recycling von PET-Flaschen. Zum Vergleich: 2020 sparte das PET-Recycling 137’000 Tonnen CO 2 -Äquivalente ein.

Basierend auf den Studienergebnissen plädiert Greenpeace für eine «echte Kreislaufwirtschaft», in der Recycling, Verbrennung und Deponierung als letzte Auswege gelten, weil so Energie und Rohstoffe verloren gehen. «Wichtiger sind das Teilen, Wiederverwenden, Reparieren und Wiederaufbereiten von Produkten», schreibt die Umweltschutzorganisation. Diese Strategien setzten bereits in der Produktions- und Nutzungsphase der Produkte an, wodurch sich der Verbrauch an Primärrohstoffen reduziere.

Gemäss der NGO muss die Politik nun handeln, um die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz voranzutreiben. Vor allem in einem Bereich sieht Greenpeace Handlungsbedarf: «Um die Reparaturrate in der Schweiz zu steigern, braucht es ein Bündel an politischen Massnahmen.» Die Organisation fordert daher mit einer Petition das Parlament auf, Reparaturen für die Bevölkerung «zugänglich, attraktiv und erschwinglich» zu machen.