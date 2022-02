Krieg in der Ukraine Der Bundesrat zieht nach: Sanktionen gegen Russland werden übernommen An seiner ausserordentlichen Sitzung ist der Bundesrat auf seinen Nicht-Entscheid vom vergangenen Donnerstag zurückgekommen: Er will nun doch die Sanktionen der EU übernehmen und friert diverse Konti ein.

Der Bundesrat schliesst sich den EU-Sanktionen nun doch an. Keystone

Der innen- und aussenpolitische Druck auf den Bundesrat zeigt Wirkung. Nun will die Schweiz doch den Sanktionskatalog der EU übernehmen. Noch am vergangenen Donnerstag wollte die Landesregierung nichts davon wissen. Damals verwies der Bundesrat mit Blick auf die Neutralität, dass er Massnahmen zur Verhinderung der Umgehung von Sanktionen ergreifen wollen. Jetzt geht die Schweiz deutlich weiter und dies mit sofortiger Wirkung.

Konkret sind nun diverse Vermögen von Personen und Unternehmen gesperrt. Ebenfalls vollzieht die Schweiz «auch die Finanzsanktionen, welche die EU gegen den russischen Präsidenten Vladimir Putin, Premierminister Mikhail Mishustin und Aussenminister Sergey Lavrov verhängt hat», wie es in einer Mitteilung heisst. Dies sei eine Reaktion «auf die schwerwiegenden Verstösse gegen das Völkerrecht, für die diese Personen verantwortlich sind.»

Schweizer Luftraum wird gesperrt für russische Flüge

Weiter hat der Bundesrat entschieden, dass die Visaerleichterungen für Russinnen und Russen «teilweise suspendiert» werden. Einzig Inhaber und Inhaberinnen eines Diplomatenpasses dürfen ohne Visa einreisen. Mehrere Personen wurden mit einem Einreiseverbot belegt, dabei handelt es sich um Personen, «die einen Bezug zur Schweiz haben und dem russischen Staatspräsidenten nahestehen», wie es in der Mitteilung heisst.

Ab Montag, 15 Uhr, ist zudem der Schweizer Luftraum «für alle Flüge aus Russland und für alle Flugbewegungen von Luftfahrzeugen mit russischer Kennzeichnung gesperrt», so der Bundesrat. Auch dies geschehe im Einklang mit anderen europäischen Staaten. «Der beispiellose militärische Angriff Russlands auf ein souveränes europäisches Land hat im Bundesrat den Ausschlag gegeben, die bisherige Sanktionspraxis zu ändern», begründet die Landesregierung ihre Kehrtwende.

Einen Automatismus für künftige Sanktionsübernahmen sei dies aber nicht, heisst es in der Mitteilung: «Wie bisher wird die Schweiz jedes weitere Sanktionspaket der EU einzeln prüfen.» In den nächsten Tagen werde «die Schweiz rund 25 Tonnen Hilfsgüter im Wert von acht Millionen Franken» liefern. Die Hilfsgüter seien für die ukrainische Bevölkerung in der Ukraine und in den Anrainerstaaten vorgesehen. Zuerst wird sie nach Warschau geliefert, nachher würde die Verteilung «durch Mitarbeitende des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe begleitet», so der Bundesrat.