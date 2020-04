Kurzarbeit wird bei Arbeitnehmern auf Abruf ausgeweitet Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, dass weitere Arbeitnehmende auf Abruf Kurzarbeitsentschädigungen erhalten. So will er offene Stellen besetzen und Kündigungen vermeiden.

Mit dem Entscheid des Bundesrat haben auch Arbeitnehmer auf Abruf Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wenn der Beschäftigungsgrad um mehr als 20 Prozent schwankt. Keystone

(agl) Wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte, gab es bisher keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wenn der Beschäftigungsgrad um mehr als 20 Prozent schwankte. Diese Personen können nun in die Anträge miteinbezogen werden, solange sie während mindestens sechs Monaten im gleichen Unternehmen gearbeitet haben. So will der Bundesrat verhindern, dass den rund 200'000 auf Abruf arbeitenden Personen in der Schweiz gekündigt wird.

Um die Auszahlungsverfahren der Entschädigungen während der ausserordentlichen Lage zu vereinfachen, habe der Bundesrat zudem beschlossen, dass Einkommen aus einer Zwischenbeschäftigung während der Kurzarbeit nicht mehr an die Kurzarbeitsentschädigung angerechnet werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

So soll für Unternehmen ein finanzieller Anreiz geschaffen werden, in Bereichen mit hohem Personalbedarf Zwischenbeschäftigung anzunehmen. Dies sei besonders im Gesundheitswesen, der Landwirtschaft oder in der Logistik der Fall und soll helfen, offene Stellen zu besetzen.

Zwei neue, negativere Konjunkturprognosen

Ebenfalls hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen, die Bezugsdauer von Kurzarbeitsentschädigungen bei einem Arbeitsausfall von 85 Prozent für die Dauer der ausserordentlichen Lage aufzuheben. Die bisher festgelegte Dauer von vier Monaten stelle zurzeit eine finanzielle Bedrohung für die Betriebe dar.

Der Bundesrat informierte am Mittwoch ebenfalls über mögliche Konjunkturprognosen aufgrund der Coronakrise. Ging das Staatssekretariat für Wirtschaft noch am 19. März von einem glimpflichen Verlauf aus, präsentiert es nun zwei mögliche Negativszenarien. «Diese zeigen: Die Rezession könnte deutlich schwerer ausfallen als bisher angenommen, und die Erholung könnte länger auf sich warten lassen», heisst es weiter.

Heute geht die Expertengruppe des Bundes von einem stärkeren Einbruch der Wirtschaft und von starken Zweitrundeneffekten wie Entlassungen und Firmenkonkursen aus. Aktuell seien die Prognosen jedoch noch äusserst unsicher, die Expertengruppe des Bundesrats werde Mitte April eine Aktualisierung vornehmen.