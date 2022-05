Ländervergleich Kinderbetreuung: In der Schweiz hüten vor allem Grosi und Opa Bei der familienergänzenden Kinderbetreuung kommen die Grosseltern hierzulande öfters zum Zug als in der EU. Dies zeigt ein länderübergreifender Vergleich des Statistischen Amts der Europäischen Union.

Wenn es um das Kinderhüten geht, sind die Grosseltern in der Schweiz die erste Wahl. (Symbolbild) Keystone

Im Jahr 2020 wurde fast ein Drittel der Kinder unter drei Jahren in der EU mindestens eine Stunde pro Woche in Kindertagesstätten oder Vorschulen betreut. Im Gegensatz dazu dominiert in der Schweiz vor allem die Betreuung durch Grosseltern, wie ein länderübergreifender Vergleich des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat) vom Mittwoch zeigt.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Bei 39,5 Prozent der Kinder unter drei Jahren kommen «andere Formen» der Kinderbetreuung zum Zug. Dazu gehören die Betreuung durch Grosseltern, professionelle Tagesmütter, andere Haushaltsmitglieder oder der Familie nahe stehende Menschen. Einen höheren Anteil dieser Betreuungsform weisen nur noch Ungarn (40,6 Prozent) und Rumänien (42 Prozent) auf. Im Durchschnitt liegt in den EU-Ländern der Anteil der «anderen Formen» der Kinderbetreuung bei rund 20 Prozent.

Die letzten Auswertungen des des Bundesamtes für Statistik (BFS) von 2018 untermauern die Zahlen von Eurostat. Das BFS bezifferte den Anteil der Kinder unter drei Jahren, die von Omas und Opas gehütet werden, auf rund 40 Prozent. Zum Vergleich: rund 34 Prozent der gleichaltrigen Kinder waren in einer Kita oder Tagesschule untergebracht. Wenn es um die Betreuung von unter Dreijährigen in Kitas oder Tagesschulen geht, zählen zu den Spitzenreitern Europas Dänemark (67,7 Prozent), die Niederlanden (67,6 Prozent) und Luxemburg (63,2 Prozent). (dpo)