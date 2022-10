Landesregierung Bundesrätin Sommaruga nimmt am Montag wieder ihre Arbeit auf Simonetta Sommaruga liess diese Woche ihre bundesrätlichen Pflichten pausieren. Nun nimmt sie am Montag wieder ihre Arbeit auf. Ihrem Mann, Schriftsteller Lukas Hartmann, geht es wieder besser.

Weil ihr Ehemann Lukas Hartmann im Spital ist, liess Simonetta Sommaruga ihre bundesrätlichen Pflichten diese Woche pausieren. (Archivbild) Keystone

Die Umweltministerin kehrt zurück zur Arbeit. «Bundesrätin Sommaruga nimmt am Montag ihre beruflichen Verpflichtungen wieder auf», gab Annetta Bundi, Kommunikationschefin im Departement für Umwelt, Verkehr und Energie (Uvek), am Donnerstag in einer persönlichen Mitteilung bekannt. Sommarugas Mann gehe es «den Umständen entsprechend gut», heisst es weiter.

Ihr Departement hatte Anfang Woche mitgeteilt, dass Bundesrätin Sommaruga vorläufig ausfalle. Als Grund nannte es den Umstand, dass der Ehemann der Bundesrätin «aus gesundheitlichen Gründen im Spital ist». Lukas Hartmann sei «in guten Händen», hiess es weiter.

Die 62-jährige Simonetta Sommaruga und der Berner Schriftsteller Lukas Hartmann sind seit 1996 verheiratet. Sie wohnten erst in der Berner Vorortsgemeinde Köniz; nun seit wenigen Jahren in der Stadt Bern. Lukas Hartmann ist ein Pseudonym: Mit bürgerlichem Namen heisst der 78-jährige Ehemann der Bundesrätin Hans-Rudolf Lehmann. (rwa/sat)