Glücksspiel Umziehen nach einem Lottogewinn: Auch der Bundesrat will gegen Steuerflucht vorgehen Wer im Lotto oder bei Euromillions kräftig absahnt, der kann mit einem Umzug unter Umständen ganz viel Geld sparen. Künftig soll das aber nicht mehr möglich sein.

Lottogewinnerinnen und -gewinner können künftig wohl nicht mehr zu Steuerzwecken ihren Wohnort wechseln. Bild: Keystone

Nach dem Jubeln kommt oft das Kofferpacken. Wer im Lotto einen satten Gewinn einfährt, für den oder die lohnt sich ein Umzug in vielen Fällen. Das hat mit den unterschiedlichen Steuersätzen in den Gemeinden oder Kantonen zu tun. Wer im Kanton Zürich wohnt, muss vom Gewinn beispielsweise viel mehr an den Fiskus abgeben, als jemand der im Kanton Zug wohnt.

Aber auch innerhalb eines Kantons kann es grosse Unterschiede geben. So passiert jüngst im Kanton Solothurn. Ein Glückspilz räumte 68 Millionen aus dem Euromillions-Jackpot ab. Um Steuern zu sparen, verlegte er seinen Wohnsitz rund 5 Kilometer Luftlinie in eine andere Solothurner Gemeinde.

Grosse Allianz im Ständerat

Der Steuerfuss liegt in der bisherigen Gemeinde über dem kantonalen Durchschnitt, im neuen Domizil deutlich darunter. Der Unterschied macht rund 50 Prozentpunkte aus. Das sind bei seinem Gewinn rasch ein paar Millionen Franken. Lottogewinne werden ab einer Höhe von 1 Million besteuert – als Einkommen und Vermögen.

Doch damit soll nun Schluss sein. Findet auch der Bundesrat. Er empfiehlt eine Motion vom Solothurner SP-Ständerat Roberto Zanetti zur Annahme. Es wäre auch schwierig geworden, gegen die satte Mehrheit zu gewinnen: 41 weitere Ständeräte und Ständerätinnen haben den Vorstoss mitunterzeichnet. In der kleinen Kammer sitzen gesamthaft 46 Frauen und Männer.

Künftig soll die Steuerbarkeit eines Lotterie- oder Glücksspielgewinnes im Moment der Fälligkeit festgelegt werden. Also: Jene Gemeinde, in der die glückliche Person zum Zeitpunkt des Gewinns lebt, kriegt auch die fälligen Steuern. Bisher hatten die Glückspilze noch bis Ende Jahr Zeit, den Wohnsitz zu wechseln. Dort, wo per 31. Dezember der Hauptwohnsitz liegt, dort bezahlt man auch Steuern für das abgelaufene Jahr.

Der Millionär im WG-Zimmer

Wie fieberhaft da nach einem Lottogewinn vermeintlich Bananenschachteln gepackt werden, zeigt der Fall eines Thurgauers, der 2015 eine Million gewonnen hat. Flugs meldete er sich in einer Gemeinde im steuergünstigen Kanton Schwyz an. Allerdings nur in ein WG-Zimmer. Die Thurgauer Behörden nehmen dem Mann nicht ab, dass er seinen Lebensmittelpunkt tatsächlich verlegt hat, und fordern die Steuern ein.

Der Mann zeigte sich uneinsichtig und zog den Fall bis vor das Bundesgericht. Auch dort glaubte man dem Neo-Millionär mit dem WG-Zimmer die Story nicht und er musste am Ende die Steuern im Thurgau bezahlen. Dazu kommen noch mehrere 1000 Franken für die Kosten der Gerichtsbeschwerde. Den Trick mit dem WG-Zimmer hätte der Mann sich sparen können.

Bereits am ersten Tag der kommenden Herbstsession wird der Ständerat über die Motion befinden. Es dürfte sich um eine reine Formsache handeln. Für den umgezogenen Solothurner Lotto-Millionär hat das aber alles keine Auswirkungen mehr. Er kann sich ob der am Fiskus vorbeigesparten Millionen erfreuen. Bis das Gesetz umgesetzt wird, kann es noch eine gute Weile dauern.