Linke Gegendemo «SVP bi de Lüt» in Basel durch Demo gestört – Polizei schiesst Gummischrot Am Samstagmorgen findet in Basel der Parteianlass «SVP bi de Lüt» statt. Dieser ist durch eine Gegendemo gestört worden. Die Polizei setzte bei kurzen Scharmützeln Gummischrot ein.

Die Basler Polizei ging mit Gummischrot gegen die Gegendemonstranten vor. Keystone

Bei der «SVP bi de Lüt in Basel»-Veranstaltung beim Bahnhof kam es am Samstagmorgen zu einer Gegendemonstration der Gruppierung «Basel nazifrei». Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort und setzte Gummigeschosse gegen die rund 30 Demonstranten ab.

Eine Gruppierung versuchte die Veranstaltung zu stören. Die Kantonspolizei musste zur Verhinderung Gummischrot einsetzen. pic.twitter.com/p6SaZwkXMr — Kantonspolizei Basel-Stadt (@Kapo_BS) May 21, 2022

An der Veranstaltung blieb es lange ruhig: Vertretende der SVP-Bundeshausfraktion führten Gespräche mit den vielen anwesenden Journalisten sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Immer wieder versuchten jedoch Personen aus dem linken Lager, sich unter die Teilnehmenden zu mischen. Die Polizei führte Personenkontrollen durch, Gegner der Veranstaltung wurden rigoros weggewiesen.

Demonstranten skandierten antifaschistische Parolen

Die Polizei bildete rund um den Veranstaltungsort eine Art Schutzwall. Als sich kurz nach 10 Uhr eine Gruppierung näherte, die das Transparent «D' Lüt gege d' SVP» mit sich trug und antifaschistische Parolen skandierte, wurde sie von der Polizei zurückgedrängt. Dabei kam auch Gummischrot zum Einsatz.

Die SVP ist am Wochenende in Basel unterwegs. Bei «Kaffi und Gipfeli» wollen die SVP-Grössen, darunter Bundesrat Ueli Maurer, Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher und Fraktionspräsident Thomas Aeschi, in Basel mit der Bevölkerung auf Tuchfühlung gehen und sich austauschen. Linksautonome riefen deshalb zur Demo auf. (haj/abi)