Hilfspaket in der Höhe von 140 Millionen Franken

Cassis stellt das neue Hilfspaket vor. Es beläuft sich auf 140 Millionen Franken. 114 Millionen gehen davon an die Ukraine, 26 Millionen an Moldawien. Ziel sei es, einen Beitrag zu leisten an die Minenräumung, die Sicherung von Schulen, Reparaturen von Krankenhäusern und die Wiederherstellung der allgemeinen Infrastruktur. Auch Kleinkredite an KMUs und die Suche von Vermissten sollen damit finanziert werden.

Ein Drittel des Pakets werde über das bestehende Budget finanziert, zwei Drittel seien zusätzlich Kredite, welche dem Parlament vorgelegt würden, so Cassis weiter. Zuständig für das Paket sind das Aussendepartement und das Wirtschaftsdepartement.