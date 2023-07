Erinnerungen an frühere Grossbrände werden wach

Gemäss dem Walliser Boten weckt das Feuer in Bitsch Erinnerungen an frühere Grossbrände im Wallis, etwa jene in Visp (2011) und Leuk (2003). In Visp wurden damals über 110 Hektaren Schutzwald zerstört, die Löscharbeiten dauerten vier Wochen.

Noch verheerender war der Waldbrand in Leuk, wo über 300 Hektaren Wald zerstört wurden. Verantwortlich dafür war ein Mann aus dem Oberwallis, der zwei Jahre später der Brandstiftung schuldig gesprochen wurde. (gb)