Löschflüge während der Nacht eingestellt

Der seit Montagabend andauernde Waldbrand oberhalb von Bitsch VS sei noch immer nicht unter Kontrolle, sagt Franz Mayr vom Gemeindeführungsstab Bitsch. Es gebe im Brandgebiet noch immer zahlreiche Glutnester und Stockbrände, führt Mayr am Freitagmorgen gegenüber dem «Walliser Boten» aus.

Wie bereits von Mittwoch auf Donnerstag blieben die Löschhelikopter in der Nacht auf Freitag am Boden. Man habe die nächtlichen Löschflüge eingestellt, «weil der bescheidene Löscherfolg in keinem Verhältnis zum Risiko bei Nachteinsätzen stehen würde», erklärt Mayr. Stattdessen standen in der Nacht rund 20 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Waldbrand zu überwachen.

Ein Helikopter der Air Zermatt löscht die Brände im Wald oberhalb der Gemeinden Bitsch und Ried-Moerel. Keystone

Auch am heutigen Freitag seien wieder zwischen fünf und sechs Helikopter an den Löscharbeiten beteiligt. Man konzentriere sich vor allem auf das Gebiet rund um die Strasse nach Ried-Mörel. Ziel sei, diese bald wieder öffnen zu können, so Mayr.

Sorge bereitet den Verantwortlichen die Wetterprognose: Gerade für den Freitagnachmittag sei diese «ungünstig», da starke Gewitter erwartet werden. Diese könnten im schlimmsten Fall neue Brände entfachen. Kommt es zudem zu starkem Regen, besteht die Gefahr von Murgängen und Steinschlägen. (chi)