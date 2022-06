Luftfahrt Technische Störung bei Skyguide: Schweizer Luftraum gesperrt Bei der Flugsicherung Skyguide ist es am Mittwochmorgen zu einer technischen Störung gekommen. Deshalb wurde der gesamte Schweizer Luftraum vorläufig gesperrt.

Der Luftraum über dem Flughafen Zürich ist aktuell gesperrt. Keystone

Der Schweizer Luftraum ist derzeit lahmgelegt. Grund dafür ist eine technische Störung bei Skyguide, wie die Flugsicherung in einer Mitteilung schreibt. Aus Sicherheitsgründen werde deshalb der Schweizer Luftraum für den Verkehr bis auf Weiteres gesperrt. Das Unternehmen bedauert den Vorfall für die Passagiere an den Flughäfen Genf und Zürich und arbeite «mit Hochdruck an einer Lösung», heisst es.

Update folgt...