Maskenpflicht im Unterricht: Kanton Bern verschärft Regeln an Schulen

Ab morgen Dienstag gelten an Schulen im Kanton Bern strengere Regeln. Ab der Oberstufe gilt die Maskenpflicht neu auch im Schulzimmer. An Berufs- und Mittelschulen soll die Maske gar in der Sportstunde getragen werden.