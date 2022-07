Massentierhaltungsinitiative «Tiere werden als Produkte behandelt»: Ja-Komitee startet in emotionalen Abstimmungskampf Die «Initiative gegen Massentierhaltung» fordert eine «tierfreundliche und ressourcenschonende Landwirtschaft». Nun hat auch das Ja-Komitee den Abstimmungskampf lanciert.

Bis zu 1500 Mastschweine dürfen auf einem Schweizer Bauernhof gehalten werden. Zu viel, findet das Ja-Komitee der Massentierhaltungsinitiative. Keystone

Tierwürde, Klimawandel, Ernährungssicherheit: Diese Schlagworte benutzen die Befürworterinnen und Befürwortern der Massentierhaltungsinitiative. Sie wollen mit ihrer Vorlage nichts weniger als eine «tierfreundliche und ressourcenschonende Landwirtschaft». Mit dieser Forderung ist das Ja-Komitee, bestehend aus Tierschutz-, Tierrechts-, Landwirtschafts- und Umweltorganisationen sowie Angehörigen der Grünen, SP und GLP, am Montag in den Abstimmungskampf für den 25. September gestartet.

Konkret verlangt das Komitee einen besseren, in der Verfassung verbürgten Schutz der Würde aller in der Landwirtschaft gehaltenen Tiere. So sollen eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, der Zugang ins Freie und eine schonende Schlachtung gewährleistet werden. Weiter soll die maximale Gruppengrössen pro Stall stark reduziert werden; und auch Importe von Tieren und Tierprodukten müssten künftig denselben Standards entsprechen.

Weniger Fleischproduktion, mehr pflanzliche Nahrungsmittel

Es brauche dringend eine Neuausrichtung der Landwirtschaft, sagte Co-Kampagnenleiter Philipp Ryf vor den Medien laut Redetext: «Wir brauchen einen Systemwechsel – weg von Profitmaximierung auf Kosten von Tier, Mensch und Umwelt, zurück zu einer bodenbewirtschaftenden Landwirtschaft.» 83 Millionen Tiere seien 2021 in der Schweiz zur Fleischgewinnung getötet worden. Durch die intensivierte Landwirtschaft müssten die Tiere in immer grösseren Ställen auf immer weniger Platz leben.

Tierprodukte seien für 85 Prozent der Treibhausgasemissionen im Agrarsektor verantwortlich, sagte die Genfer Grünen-Nationalrätin Delphine Klopfenstein. Die Initiative leiste einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Klimakrise und der Überdüngung der Böden. Und zur Ernährungssicherheit: «Auf der Hälfte unseres Ackerlandes wird Tierfutter produziert», so Klopfenstein. Diese Flächen könnten viel mehr Nahrungsmittel liefern, wenn sie für pflanzliche Nahrungsmittel genutzt würden.

Tierwürde sei zu wenig geschützt

Zudem solle die Tierwürde «endlich auch in der landwirtschaftlichen Tierhaltung respektiert werden». Wie SP-Ständerat Daniel Jositsch sagte, sei die Tierwürde als abstrakter Grundsatz in der Schweizer Verfassung verankert. Trotzdem werde die Verletzung der Tierwürde im System der industriellen Tierproduktion «mutwillig in Kauf genommen». Ohne die Initiative verkomme der Verfassungsgrundsatz zum «blossen Lippenbekenntnis zur allgemeinen Gewissensberuhigung».

«Die Bevölkerung hat ein verklärtes Bild von der Landwirtschaft», sagte auch Bio-Landwirt Fritz Sahli. In der konventionellen Landwirtschaft würden Hühner nach zwölf Monaten ausgestallt, vergast und dann entsorgt. «Das will doch niemand», sagte der Berner Eier-Produzent. Auf kleinen Betrieben wie dem seinen am Stadtrand könne dafür eine bessere Lösung gefunden werden, auf grossen gehe das nicht.

Stürmische Vorzeichen für den Abstimmungskampf

Über die Massentierhaltungsinitiative wird am 25. September abgestimmt. Sowohl der Bundesrat als auch das Parlament haben sich gegen die Initiative ausgesprochen. Bundesrat Alain Berset warnte vor höheren Produktepreisen: Insbesondere Haushalte mit tiefem Einkommen würden durch die Initiative belastet. Zudem argumentierte der Bundesrat, die Gesetzgebung würde Massentierhaltung schon heute verbieten und die geforderte Importregelung sei nur mit grossem administrativem Aufwand zu bewerkstelligen.

Der Bundesrat erarbeitete jedoch einen Gegenvorschlag zur Initiative. Dieser sah vor, Kriterien für eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, für regelmässigen Auslauf und eine schonende Schlachtung in der Verfassung aufzunehmen. Doch im Parlament wurde nicht nur die Initiative, sondern auch der Gegenvorschlag abgelehnt. Das führte auf der Seite der Initiantinnen zu grossem Frust. Es dürfte also – wie schon bei den Agrarinitiativen im vergangenen Sommer – ein heisser Abstimmungskampf werden.