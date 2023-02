Medien Umwälzungen in der Chefredaktion von Tamedia: Raphaela Birrer löst Arthur Rutishauser ab Beim Verlagshaus Tamedia («Tages-Anzeiger», «Berner Zeitung») kommt es zu einer grösseren Personalrochade. Der langjährige Chefredaktor der Mantel-Redaktion, Arthur Rutishauser, wird durch Raphaela Birrer ersetzt. Rutishauser bleibt Chefredaktor der «Sonntags-Zeitung».

In der Mantel-Redaktion des «Tages-Anzeigers» muss Arthur Rutishauser seinen Chefposten abgeben. Keystone

Beim grössten privaten Medienunternehmen der Schweiz wird die Chefredaktion ausgewechselt. Die bisherige Inland-Chefin Raphaela Birrer ersetzt per Anfang März den langjährigen Chefredaktor Arthur Ruthishauser. Dieser bleibt jedoch Chef der «Sonntags-Zeitung». Dies teilte Tamedia, zu welcher neben dem «Tages-Anzeiger» auch die «Basler Zeitung», die «Berner Zeitung» und «Der Bund» gehören, am Mittwoch mit.

Das Unternehmen steht in der Kritik, auf Mobbing-Vorwürfe gegenüber dem ehemaligen «Magazin»-Chefredaktor, Finn Canonica, nicht genügend reagiert zu haben. Die TX Group stellt den Personalwechsel jedoch in Zusammenhang mit einem publizistischen Entscheid. «Tamedia will den ‹Tages-Anzeiger› als überregionale Marke des Medienunternehmens stärken», heisst es in der Mitteilung. Die bisherige Mantel-Redaktion werde durch eine «Redaktion Tages-Anzeiger» ersetzt.

Raphaela Birrer steht für «digitale Zukunft» des Unternehmens

Dazu sollen die «Strukturen vereinfacht und die Verantwortlichkeiten geschärft» werden, heisst es weiter. Man wolle «digital noch agiler» werden. Birrer verfüge über ein «ausgeprägtes Verständnis von digitalem Journalismus», lässt sich Tamedia-CEO Andreas Schaffner in der Mitteilung zitieren. «Sie steht für die digitale Zukunft des ‹Tages-Anzeigers›.»

Zu Rutishauser heisst es in der Mitteilung, dass er die Redaktion Tamedia und die «Sonntags-Zeitung» bisher in «Personalunion» geführt habe und er sich zukünftig auf die «Sonntags-Zeitung» konzentrieren werde. «Hinter dieser Aufgabenteilung steht die Grundidee der neuen Tamedia-Struktur, wonach auf der publizistischen Ebene für jeden Titel klare Verantwortungen geschaffen und der Fokus der einzelnen Chefredaktionen geschärft werden soll», heisst es weiter.

Stellvertreter von Raphaela Birrer wird Adrian Zurbriggen. Die Chefredaktion wird ergänzt durch Kerstin Hasse und Matthias Chapman. Birrers Posten der Inland-Chefin übernimmt Mario Stäuble, der bisher die Lokalredaktion des «Tages-Anzeigers» geleitet hat. (gb)