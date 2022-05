Mehr Geld Herdenschutz: Mit Hilfskräften und mobilen Unterkünften gegen den Wolf Das Parlament hat für Älplerinnen und Älpler mehr Geld im Kampf gegen den Wolf gesprochen. Mit diesem soll etwa Hilfspersonal finanziert werden.

Gerade Schafe sind auf zusätzlichen Schutz gegen den Wolf angewiesen. Keystone

Zusätzliche 5,7 Millionen Franken investiert der Bund in den Herdenschutz gegen den Wolf. Dieses Geld hatte das Parlament in der Frühjahrssession gesprochen. Nun hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) zusammen mit den betroffenen Bundesstellen und den Kantonen und in Absprache mit Landwirtschaftskreisen Massnahmen definiert, wie diese Gelder eingesetzt werden sollen. «Dazu gehört etwa die Mitfinanzierung von Hilfspersonal, das die Hirtinnen und Hirten beim Umsetzen von Herdenschutzmassnahmen unterstützt», heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag.

Auch könnten mobile Unterkünfte auf abgelegenen Alpen gefördert werden. Zuständig für die Bewilligung der Gesuche sind die Kantone. Diese können beim Bund beantragen, dass er 80 Prozent der Kosten rückvergütet. Diese Massnahmen würden die bewährten Herdenschutzmassnahmen wie Herdenschutzhunde und Zäune ergänzen, so das Bafu. Mit all dem soll erreicht werden, dass die Schäden an Nutztieren reduziert werden. Seit einigen Jahren würden sowohl Bestand wie Verbreitung des Wolfs in der Schweiz steigen. Aktuell sind es gemäss Mitteilung rund 150 Wölfe in mindestens 15 Rudeln.

Das zusätzliche Geld haben der National- und Ständerat im Rahmen der Nachtragskredite gesprochen. Bundesrat Ueli Maurer wollte sich nicht mit Händen und Füssen dagegen wehren. Er vermutete aber, dass die Mittel zu hoch seien und nicht ausgeschöpft werden. (mg)