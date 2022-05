Mehr Transparenz Rüstungsbeschaffungen: Bundesrat will Offset-Geschäfte gesetzlich regeln Im Januar verlangte die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats eine bessere Kontrolle über Offset-Geschäfte. Das unterstützt auch der Bundesrat – und geht sogar noch weiter.

Nach der Geschäftsprüfungskommission des Ständerates will auch der Bundesrat bei Offset-Geschäften genauer hinschauen. Raphael Rohner

Wenn der Bund im Ausland Rüstungsgüter beschafft, verpflichten sich ausländische Lieferanten zu finanziell gleichwertigen Gegengeschäften mit der Schweizer Industrie. Diese sogenannten Offset-Geschäfte sollen den Aufbau und Erhalt von sicherheitsrelevanten Technologien in der Schweiz fördern. Wie hoch jedoch der Anteil an den Gegengeschäften sein soll und wem sie zugute kommen, ist politisch immer wieder umstritten. Etwa, weil Offset-Geschäfte die Rüstungsbeschaffungen teils massiv verteuern.

Auch der Bundesrat will mehr Transparenz und Kontrolle

Nun äussert sich der Bundesrat zu den umstrittenen Geschäften. Er befürwortet eine strengere Kontrolle und grössere Transparenz, wie einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist. Damit folgt der Bundesrat einem Anliegen der Geschäftsprüfungskommission des Ständerats, welche dies im Januar gefordert hatte.

Doch die Landesregierung geht sogar noch einen Schritt weiter: Sie will die Offset-Geschäfte «in den Grundzügen» gesetzlich regeln. Dabei stützt sich der Bundesrat auf eine Analyse des Bundesamtes für Rüstung (Armasuisse). Es existiere keine Rechtsnorm, welche die Voraussetzungen, die Grenzen und die Kontrolle von Offset-Geschäften regle, so der Bundesrat. Nun soll das Verteidigungsdepartement (VBS) bis Ende 2022 vertieft prüfen, auf welcher Stufe eine rechtliche Verankerung vorgenommen werden soll.

Offset-Geschäfte sollen der Schweiz sicherheitspolitisch nützen

Wie der Bundesrat weiter darlegt, will er das strategische Controlling der Kompensationsgeschäfte sowie die Transparenz verbessern. So soll künftig besser geprüft werden, ob die Ziele erreicht und Sicherheitstechnologien in der Schweiz tatsächlich gestärkt werden. Bis Ende September soll das VBS eine Wirkungsanalyse erstellen. Der Bundesrat hat das VBS weiter beauftragt, ab der nächsten Armeebotschaft transparent und einheitlich über allfällige Offset-Geschäfte zu informieren.

Zusätzlich soll die Transparenz mit einer digitalen Plattform für das Offset-Controlling und der Weiterentwicklung des Offset-Registers erhöht werden. Diese Arbeiten hat das VBS bereits lanciert oder umgesetzt.