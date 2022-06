Meineimpfungen.ch Letzter Rettungsversuch: Bund setzt sich für Rückgabe der Impfdaten ein Was passiert mit den Impfdaten von tausenden Schweizerinnen und Schweizern? Der Verkauf von meineimpfungen.ch wurde verhindert, jetzt sollen sie aber nicht gelöscht werden. Der Bund und der Kanton Aargau wagen einen letzten Rettungsversuch.

Im digitalen Impfbüchlein meineimpfungen.ch sind Tausende Daten. Diese sollen nun vor der Löschung bewahrt werden. (Symbolbild) BLZ

Neue Wendung in der Geschichte um das digitale Impfbüchlein meineimpfungen.ch: Die Daten sollen nun doch gerettet werden. Ein Projekt evaluiert, ob eine Rückgabe der Impfdaten an die Nutzerinnen und Nutzer möglich ist, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag mitteilte. Federführend ist die Stammgemeinschaft eHealth Aargau, die im Auftrag des Kantons Aargau das Projekt führt. Eine Vereinbarung wurde auch mit dem Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten (EDÖB) unterzeichnet.

Konkret geht es um die Impfdaten von rund 300’000 Schweizerinnen und Schweizern. Diese hätten eigentlich verkauft werden sollen, nachdem die Stiftung meineimpfungen, welche die digitale Impfplattform betrieben hatte, im November 2021 Konkurs ging. Darauf empfahl der eidgenössische Datenschützer Adrian Lobsiger, die Daten sollten wegen Sicherheitsmängel gelöscht werden.

Geprüft wird nun, ob sich die Daten in einem Zustand befinden, die eine Rettung zulassen. Diese müsse auch wirtschaftlich und technisch machbar sein und darf vor allem die Datenschutzrechte nicht verletzen. Sollte diese Prüfung negativ ausfallen, werden die Daten vernichtet.

Konsumentenschutz: Nur Rettung kann Vertrauen wieder herstellen

Für den Konsumentenschutz übernimmt das BAG damit «endlich» Verantwortung. «Nachdem es die Plattform über Jahre massgeblich mitfinanziert, beworben und über personelle Verflechtungen mitkontrolliert hatte, war dieser Schritt längst überfällig», wird Geschäftsleiterin Sara Stalder in einer Mitteilung zitiert.

Die Stiftung hoffe nun, dass die Beteiligten alles unternehmen werden, «um eine datenschutzkonforme und für Betroffene kostenlose und praktikable Lösung anzubieten». Laut Stalder kann das Vertrauen der Patientinnen und Konsumenten in weitere Digitalisierungs-Projekte nur dann wieder hergestellt werden, wenn die Impfdaten gerettet werden können. (zen/rwa/abi)