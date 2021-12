Menschen mit Behinderung Nach Triage-Urteil in Deutschland: Handlungsbedarf auch in der Schweiz Behinderte müssen bei der Triage geschützt werden. Das hat das deutsche Verfassungsgericht entschieden. Der Schweizer Dachverband Inclusion Handicap sieht auch hierzulande Handlungsbedarf.

Die Lage auf den Schweizer Intensivstationen spitzt sich wegen Covid-19 zu. Erste Spitäler warnen vor möglichen Triage-Entscheiden. (Symbolbild) Keystone

Der Bundestag muss «unverzüglich» Vorkehrungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen im Fall einer sogenannten Triage treffen. So urteilte das deutsche Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Der Entscheid ist wegweisend und wurde vom Ausland mit Spannung erwartet – auch in der Schweiz.

«Die Situation in der Schweiz ist sehr vergleichbar mit derjenigen in Deutschland», sagte Caroline Hess-Klein von Inclusion Handicap am Mittwoch gegenüber SRF. Das Gericht habe festgestellt, dass Menschen mit Behinderungen in der Pandemie und insbesondere bei Triageentscheide besonders gefährdet seien. Zudem habe der Gesetzgeber nicht genügend unternommen, um dieser besonderen Gefährdung entgegenzutreten.

Keine verbindlichen Grundlagen

Zwar seien in der Schweiz die Menschen mit Behinderungen in der Verfassung vor Diskriminierung geschützt. «Aber das ist sehr allgemein», sagte Hess-Klein. «Was das konkret bei Triageentscheidungen heisst, hat der Gesetzgeber bis heute nicht konkretisiert.»

Zudem seien die Richtlinien der Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) nicht verbindlich, sondern Empfehlungen, die den Spitälern als Grundlage dienen. Die Richtlinien seien zwar angepasst worden, «aber sie ersetzen keine verbindliche rechtliche Grundlage des Staates», sagte die stellvertretende Geschäftsführerin des Dachverbands der Behindertenorganisationen.

Das Urteil des Gerichts ging zurück auf eine Verfassungsbeschwerde – eingereicht von neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. Sie befürchten, von Ärzten aufgegeben zu werden, wenn keine Vorgaben existieren. Das höchste deutsche Gericht gab ihnen nun recht. Niemand dürfe wegen einer Behinderung bei der Zuteilung überlebenswichtiger, nicht für alle zur Verfügung stehender intensivmedizinischer Behandlungsressourcen benachteiligt werden. (abi/dpa)