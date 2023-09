Kanton Luzern Schiffssteg Meggerhorn, Wagner-Museum & Co: Beliebte Badeplätze am Vierwaldstättersee sollen sicherer werden

Ein Postulat fordert, dass an inoffiziellen Badeorten Markierungen angebracht werden, um die Sicherheit von Badenden und Bootsführenden zu erhöhen. Der Regierungsrat will an der bestehenden Praxis festhalten.