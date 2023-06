Morgenverkehr Klima-Aktivisten blockieren Zürcher Autobahnausfahrten – Kanton stellt Kosten in Rechnung Am Tag nach dem Ja zum Klimaschutzgesetz setzen Klima-Aktivisten ihren Kampf für einen stärkeren Umweltschutz fort. Dazu blockierten sie in Zürich im Morgenverkehr zwei Autobahnausfahrten. Die Polizei löste den Protest auf und will die Einsatzkosten in Rechnung stellen.

Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland blockieren am Montagmorgen in Zürich zwei Autobahnausfahrten. Nun sollen sie zahlen. Keystone

Die Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland protestierten am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr einerseits beim Autobahnende der A3 in Zürich-Wiedikon und blockierten so den stadteinwärts fahrenden Verkehr. Andererseits stoppten sie den Verkehr beim Ende der Autobahn A1 in Zürich-Altstetten. Dabei kam es zu grösseren Rückstaus im Stossverkehr.

Die Stadt- und die Kantonspolizei Zürich schritten sofort ein. In Altstetten hatten sich zwei Personen auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Kantonspolizisten konnten sie lösen und nahmen insgesamt vier Personen fest – zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 24 bis 35 Jahren. Sie müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten, teilte die Kantonspolizei im Anschluss mit. Zudem werden ihnen die Einsatzkosten weiterverrechnet.

Polizisten tragen Aktivisten der Organisation Renovate Switzerland am Montagmorgen weg von ihrer Strassenblockade. Keystone

In Wiedikon stiess die Stadtpolizei auf zwei Frauen und einen Mann, die den Verkehr blockierten. Zwei von ihnen hätten sich festgeklebt und wurden von der Fahrbahn gelöst, teilte die Stadtpolizei mit. Die zwischen 24 und 53 Jahre alten Personen wurden von der Polizei mitgenommen und befragt. Sie konnten die Wache inzwischen wieder verlassen.

Die Frage, ob auch die Stadtpolizei Zürich den Aktivistinnen und Aktivisten die Einsatzkosten in Rechnung stellen will, müsse noch abgeklärt werden, heisst es auf Anfrage von CH Media.

Bundesrat soll Klimanotstand ausrufen

In einer Mitteilung vom Montag zur Protestaktion nahm Renovate Switzerland direkt Bezug auf das Ja der Schweizer Stimmberechtigten zum Klimaschutzgesetz vom Sonntag. Dieses sei lediglich «ein halber erster Schritt» im Kampf gegen den Klimanotstand. «Noch ist viel zu tun.»

Aus diesem Grund hätten sich am Montagmorgen sieben Personen erstmals an zwei Strassenblockaden gleichzeitig in der Schweiz beteiligt. Namentlich fordert Renovate Switzerland, dass der Bundesrat den «Klimanotstand ausruft und angemessen handelt».

Die Organisation Renovate Switzerland will mit den Blockaden «auf die Dringlichkeit der Situation aufmerksam machen und die Regierung sowie die Bevölkerung aufrufen, jetzt zu handeln», wie sie schreibt. Deren Aktivistinnen und Aktivisten haben auch zuvor schon mehrfach in Schweizer Städten oder jüngst am Gotthard den Verkehr blockiert. (sat/abi)