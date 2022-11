Interview Manuel Akanji über Schweizer WM-Chancen: «Ob es dann gleich der Titel wird, werden wir sehen»

Manuel Akanji wechselte Ende Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City. Der 27-Jährige hat sich in der vielleicht besten Mannschaft Europas auf Anhieb durchgesetzt. Jetzt ist er einer der Anführer der Schweizer Nationalmannschaft in Katar. Im Interview spricht er über die WM in Katar. Und er verrät, welche Sportarten zu Hause mit seinen beiden Söhnen im Spielzimmer Trumpf sind.