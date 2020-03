Nach Gallati-Wahl in Aargauer Kantonsregierung: Alois Huber als neuer Nationalrat vereidigt

Zum Start der Frühjahrssession ist Alois Huber am Montag in Bern als neuer Nationalrat vereidigt worden. Der Aargauer SVPler folgt auf Jean-Pierre Gallati. Dieser wurde im Herbst in die Kantonsregierung gewählt.