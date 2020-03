Nach Postauto-Skandal: Auch BLS und SBB haben zu viele Subventionen bezogen

Parteien oder Verbände haben am Freitag nicht auf den jüngsten fall missbräuchlicher Verwendung von öV-Subventionen reagiert. Einzig Michael Töngi, Präsident der nationalrätlichen Verkehrskommission, kritisierte im Radio SRF die fehlerhaften Subventionsbezüge. «Es braucht jetzt bessere Kontrollen in diesem Bereich, da müssen die Rechnungen genauer geprüft werden», forderte der Luzerner Nationalrat der Grünen. Im Rahmen von Sparmassnahmen seien die Kontrollen in diesem Bereich in den letzten Jahren auf Stichproben reduziert worden. «Da muss man jetzt genau hinschauen, ob die Kontrollen noch genügen.»

Es sei schliesslich viel Geld, das der öffentlichen Hand im «Postauto-Skandal» wie auch jetzt bei BLS und SBB beinahe entgangen wäre. «Und dies in einem heiklen Bereich», gibt Töngi zu bedenken, «mit Konkurrenz unter mehreren Anbietern, da braucht es Transparenz.» Nur so sei überprüfbar, dass wirklich bezahlt wird, was auch bestellt wurde.