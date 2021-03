Pandemie Nationalrat will Härtefallgelder um Milliarden ausbauen – Ueli Maurer warnte vergebens Der Nationalrat hat seine Monsterdebatte zum Covid-Gesetz am späteren Nachmittag mit der Diskussion um Hilfsgelder fortgeführt. Er möchte zusätzliche Hilfe in der Höhe von mehreren Milliarden Franken ausbezahlen.

Finanzminister Ueli Maurer mahnte vergebens zu Zurückhaltung: Der Nationalrat möchte zusätzliche Milliarden an Hilfsleistungen ausgeben. Alessandro della Valle/Keystone

Der Nationalrat hat mehrere Anpassungen am Covid-Gesetz vorgenommen. Nun ist wieder der Ständerat am Zug. Zwischen den Räten müssen nun Details geklärt werden zu den Bedingungen der Härtefallhilfe.

Es geht dabei um Zusatzkosten von mehreren Milliarden Franken, mit denen die Vorhaben des Nationalrats nochmals auf das 10-Milliarden-Paket aufschlagen würden. «Härtefälle ja, aber keine Entschädigungen bis zum letzten Franken», nannte Finanzminister Ueli Maurer als Devise, mit der er nicht durchdrang.

Der Nationalrat möchte folgende Änderungen umsetzen:

-Ein Härtefall soll laut dem Nationalrat bereits vorliegen, wenn der Jahresumsatz unter 75 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts fällt. Gemäss geltendem Recht liegt die Grenze bei 60 Prozent. Bundesrat Ueli Maurer warnte vor massiven Zusatzkosten für Bund und Kantone: «Damit sind nach unserer Schätzung ungefähr 17'000 zusätzliche Betriebe eingeschlossen, und das führt zu einer zusätzlichen Ausgabe von rund 3,5 Milliarden.»

-Betriebe, die nach dem 1. November auf behördliche Anordnungen hin schliessen oder ihre Tätigkeit erheblich einschränken mussten, sollen nicht rückzahlbare Beiträge von bis zu 30 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes in den Jahren 2018 und 2019 erhalten. Maximal sollen dies 1,5 Mio. Franken sein – bei einem Umsatz unter 5 Mio. Höchstens 10 Mio. Franken könnte der Betrag bei einem Umsatz über 5 Mio. Franken betragen. Dies könnte 800 Mio. Franken bis eine Milliarde zusätzlich kosten.

-Hilfe für Start-ups. Die Mehrheit des Nationalrates will, dass Unternehmen unabhängig von ihrem Gründungsdatum von der Härtefallhilfe profitieren können. Der Ständerat sieht es anders: Er will nur Firmen unterstützen, die vor dem 1. Oktober gegründet worden sind. Bisher lag das Stichdatum beim 1. März 2020. Die Mehrkosten könnten bis zu 500 Mio. Franken betragen.

-Bei der Unterstützung von Unternehmen mit bis zu 5 Millionen Franken Umsatz soll der Bund einen Mindeststandard an Leistungen vorschreiben, um einen kantonalen Flickenteppich zu verhindern. Davor warnte Finanzminister Ueli Maurer. Er warnte vergeblich: «Mit diesem Absatz zwingen Sie die Kantone dazu, zum Teil von vorne mit den Arbeiten zu beginnen. Das schafft Unsicherheiten in Bezug auf den Anspruch und in Bezug auf die Rechtsprechung. Meiner Meinung nach ist dieser Absatz so ziemlich das Dümmste, das Sie jetzt noch machen können.»

-Der Ständerat möchte, dass Unternehmen mit einem Umsatz von über 5 Millionen Franken Rückzahlungen leisten müssen – falls sie in dem Jahr Gewinn machen, in dem sie A-fonds-perdu-Beiträge erhalten. Der Nationalrat will dies kippen, soweit der Umsatz unter 250 Mio. Franken liegt.

-Wenn der Hilfsbetrag 5 Millionen Franken übersteigt, wollte der Ständerat eine Eigenleistung des Eigners einfordern. Der Nationalrat möchte dies streichen. Kosten: rund 500 Millionen Franken weniger Einnahmen.