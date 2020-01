Neue CVP-Fraktionschefin Andrea Gmür sieht sich als Teamplayerin und Brückenbauerin Die Luzerner Ständerätin Andrea Gmür gibt sich bei ihrem ersten Auftritt als neue Chefin der CVP/BDP/EVP-Fraktion vor den Medien kämpferisch und konsensbereit zugleich. Und sie möchte das C im Parteinamen behalten.

Die neue Fraktionschefin Andrea Gmür vor den Medien am Samstagmorgen. Urs Flüeler/Keystone

Wie will die 55-jährige Stadtluzernerin Andrea Gmür die 44-köpfige Mitte-Fraktion, bestehend aus CVP, BDP und EVP, führen? Das war eine der Fragen, mit der sich die am Freitagnachmittag zur Nachfolgerin von Filippo Lombardi gewählte Ständerätin am Samstag vor den Medien konfrontiert sah. Gmür sieht sich als Teamplayerin und Brückenbauerin, der die Minderheiten «sehr wichtig» sind. Die drittstärkste Fraktion im Bundeshaus stehe «für ein politisches Klima des Diskurses» – und werde sich für Lösungen stark machen: «Wir wollen keine weitere verlorene Legislatur. Wir haben genug von den Blockaden von links und rechts», sagte die seit vier Jahren in Bern politisierende Gymnasiallehrerin.

Angesprochen auf die parteiinterne Diskussion über das den Begriff «christlich» symbolisierende C im Parteinamen, äussert sich Gmür klar: «Das C ist für mich wichtig, ich möchte es behalten. Aber man darf selbstverständlich darüber diskutieren, jedoch sachlich.» Sie bedaure, wenn Exponenten der CVP bereits mit einem Parteiaustritt drohen, falls das C wegfalle. Damit meinte Gmür den früheren Luzerner CVP-Nationalrat Pius Segmüller (wir berichteten).

Mindestumwandlungssatz bei Pensionskasse soll sinken

Neben Gmür äusserten sich vor den Medien auch Parteipräsident Gerhard Pfister und der Obwaldner Ständerat Erich Ettlin, der die Haltung der Mitte-Fraktion zur Altersvorsorge vorstellte. Die Fraktion wolle weder eine Senkung noch einen Ausbau der Renten, jedoch einen tieferen Mindestumwandlungssatz bei der Pensionskasse. Diskutiert werden müsse auch ein tieferes Eintrittsalter für die Beitragszahlungen in die zweite Säule, so Ettlin. Die Fraktion werde für die dringend benötigte Reform der Altersvorsorge einstehen. Leider liege diese seit Jahren wegen Machtspiele von links und rechts auf Eis.