Tourismus Neue alte Tourismusstrategie: Der Bundesrat macht keine Kursänderung Trotz Coronakrise setzt die Landesregierung ihre bisherige Tourismusstrategie fort. Neu will der Bundesrat die Nachhaltigkeit als zusätzliches Ziel in der Tourismuspolitik verankern.

Der Bundesrat will in der neuen Tourismusstrategie auf bewährte Instrumente setzen. (Symbolbild) Keystone

Alle vier Jahre legt der Bundesrat seine Ziele und Strategien für den Tourismussektor in einem Bericht vor. Am Mittwoch stellte Bundespräsident Guy Parmelin vor den Medien in Bern die neue Tourismusstrategie vor, welche die bisherige aus dem Jahr 2017 ablöst. Dabei zeigt sich: Vor dem Hintergrund der Coronapandemie ist der Bundesrat der Ansicht, dass die bisherige Strategie sich bewährt habe. Folglich sei die neue Strategie «keine Revolution, da sich das bisherige Rezept bewährt hat», sagte der Wirtschaftsminister.

Video: Melissa Schumacher

Zwar habe die Pandemie den Schweizer Tourismus «rasch und hart getroffen», schreibt das Wirtschaftsdepartement in einer Mitteilung. Doch für die Bewältigung der Pandemie habe der Bund für die Tourismusbranche bereits ein sogenanntes Recovery Programm in der Höhe von 60 Millionen Franken beschlossen.

Die Ziele der bisherigen Tourismusstrategie sollen nach Ansicht des Bundesrates auch für die kommenden vier Jahre dieselben bleiben: Die Rahmenbedingungen verbessern, das Unternehmertum fördern, die Chancen der Digitalisierung nutzen und die Attraktivität des Angebots und des Marktauftritts stärken. Die Landesregierung will aber auch neue Akzente setzen. So wird die nachhaltige Entwicklung als zusätzliches Ziel in die Strategie aufgenommen.

Die Schweiz als nachhaltige Tourismusdestination

Der Bundesrat schreibt im Bericht, dass die nachhaltige Entwicklung zahlreiche Chancen für den Tourismus biete. So könne sich die Schweiz etwa als eine «weltweit führende nachhaltige Tourismusdestination» positionieren. Die Nachhaltigkeit im Tourismus zu verstärken, ist laut Richard Kämpf, Leiter Ressort Tourismuspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaft, eine grosse Herausforderung. «Wir werden hier entlang der Wertschöpfungskette überall ansetzen: bei der Mobilität, bei den Unterkünften und den Aktivitäten.» Ziel sei, dass die Schweiz in möglichst vielen Bereichen Leaderin in Nachhaltigkeit werde, so Kämpf weiter.

Für die Umsetzung der Tourismusstrategie des Bundes kommen wie bislang vier Förderinstrumente zum Zug: Förderung von Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus (Innotour), die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit, Schweiz Tourismus sowie die Neue Regionalpolitik.

Die Mittel für diese Förderinstrumente werden dem Parlament alle vier Jahre mit der Botschaft zur Standortförderung beantragt. Für die Jahre 2020-2023 sind aktuell 30 Millionen Franken für Innotour und 230 Millionen für Schweiz Tourismus vorgesehen. Über die Umsetzung der neuen Strategie will die Landesregierung per Ende 2025 wieder Bericht erstatten.