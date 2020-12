neue Virusvariante Wegen Flugverbot gestrandet: Bund erlässt Ausnahmeregelung für die Heimreise Ab Donnerstag dürfen Menschen wieder nach Grossbritannien und Südafrika zurück- oder aus diesen Ländern einreisen. Der Bund hat eine Ausnahmeregelung erlassen.

Die Maschinen können wieder abheben. Die Auflagen des Bundes sind aber streng. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Seit Anfang Woche sind viele Menschen in der Schweiz, Grossbritannien und Südafrika gestrandet. Wegen des mutierten Coronavirus hatte der Bund den Flugverkehr eingestellt, präsentiert nun aber eine Ausnahmeregelung. Diese ermöglicht Rückreisen mit dem Flugzeug ab Donnerstag, wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt am Mittwoch mitteilte.

Die Regelung dient grundsätzlich der Heimreise für Personen, die in einem der Länder wohnhaft sind, oder aus Grossbritannien und Südafrika in die Schweiz reisen möchten. Nach Ankunft müssen Personen hierzulande in eine zehntägige Quarantäne. Die Fluggesellschaft darf nur Menschen befördern, die einen Schweizer Pass oder einen Aufenthaltstitel besitzen.

Spezialtransfer für die Heimreise

Für Personen, die nach Grossbritannien und Südafrika zurückreisen möchten und in Quarantäne sind, gelten besondere Schutzmassnahmen, etwa für den Transport an den Flughafen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) koordiniert mit den Kantonen diesen Spezialtransfer. Die Fluggesellschaften müssen die bestehenden Schutzkonzepte einhalten.

Nach der Entdeckung einer neuen, viel stärker ansteckenden Version des Coronavirus am letzten Wochenende in Grossbritannien und Südafrika hatte der Bundesrat am Montagvormittag neue Massnahmen beschlossen. Wer seit Montag vor einer Woche aus einem der beiden Länder in die Schweiz eingereist ist, muss sich nachträglich in Quarantäne begeben.