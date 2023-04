Neues Design Ab Mitte April erhältlich: So sieht der neue Führerausweis aus Der Schweizer Führerausweis erhält ein neues Design. Damit entspricht er künftig den höchsten Standards für Ausweissicherheit. Alte Ausweise bleiben gültig.

So sieht der neue Führerschein aus. HO.

Die Schweiz bekommt einen neuen Führerausweis der neuesten Generation. Wer ab Mitte April einen neuen Führerschein bestellt, bekommt bereits die neue Karte. Das teilte die Vereinigung der Strassenverkehrsämter (ASA) am Montag mit.

Die Daten auf dem neuen Ausweis im Kreditkartenformat (FAK) bleiben unverändert. Allerdings entspricht das neue Design «den höchsten internationalen und europäischen Standards» für Ausweissicherheit. Einige Sicherheitselemente sind direkt im Material enthalten, andere entstehen bei der Kartenherstellung und wieder andere werden erst bei der Personalisierung der Karte umgesetzt.

Neues Kippbild und QR-Code

Zu den auffälligsten Sicherheitsmerkmalen des neuen Ausweises gehört unter anderem ein QR-Code auf der Rückseite der Karte. Dieser kann mit dem Smartphone eingelesen werden und enthält bestimmte persönliche Daten, wie es weiter heisst. Damit soll die Polizei bei Kontrollen die Daten «schnell und medienbruchfrei» auf ihren Geräten auslesen können.

Dazu gibt es hervorstehende Prägungen. Ausserdem ist das Bild auf der Vorderseite neu schwarz-weiss und nicht mehr farbig. Das Kippbild zeigt je nach Betrachtungswinkel entweder die ausstellende Behörde oder das Geburtsdatum an. Schaut man sich den Ausweis unter speziellem UV-Licht an, sieht man komplexe Bilder, die sich je nach Winkel farblich ändern.

Alter Ausweis im Kreditkartenformat bleibt gültig

Neu werden die Führerausweise in einem zentralen Druckzentrum mit Lasergravur hergestellt. Bislang waren dafür über 50 Druckstationen in den kantonalen Strassenverkehrsämtern für rund 600'000 Ausweise pro Jahr im Einsatz, wie es weiter heisst. Dieses neue, zentrale Herstellungsverfahren soll die Sicherheit ebenfalls erhöhen. In der Schweiz besitzen gemäss ASA rund 6,4 Millionen Personen einen Führerausweis.

Der bisherige FAK, der bereits seit 20 Jahren existiert, bleibt weiterhin uneingeschränkt gültig. Wer allerdings noch den blauen Führerausweis in Papierform besitzt, muss handeln. Dieser verliert ab 2024 seine Gültigkeit. Gemäss ASA sind die Gebühren für den neuen Ausweis zwar kantonal geregelt, sollen aber nicht angepasst werden. (abi)