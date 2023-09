«Spannungsumlagerungen im Gebirge»: Astra nennt Grund für Deckeneinsturz

Experten begutachten den Schaden an der Decke im Gotthard-Strassentunnel Bild: zvg

Das Bundesamt für Strassen (Astra) nennt in einer Medienmitteilung erstmals, weshalb es zu einem Riss in der Decke gekommen ist. Als Grund gibt das Astra «Spannungsumlagerungen im Gebirge» an. Diese hätten zu lokalen Druckveränderungen geführt und den betroffenen Abschnitt belastet, wodurch es zum Riss in der Zwischendecke gekommen sei.

Die Zwischendecke wird auf einer Länge von 25 Metern abgebrochen. Diese Arbeiten starten in der Nacht auf Dienstag. Dabei stellt die Lüftung im betroffenen Abschnitt eine Herausforderung dar. Die Sicherungsarbeiten haben bereits am Montagnachmittag begonnen.

Teile der Decke stürzten auf die Fahrbahn und hinterliessen Spuren. Bild: zvg

Bis zur Eröffnung wird der Verkehr weiterhin über die San Bernardino-Route (A 13), über die Gotthard-Passstrasse und über die Simplon-Route umgeleitet. Ziel sei es, den Tunnel Ende Woche wieder zu öffnen, schreibt das Astra. Punktuell könne es auf diesen Routen zu Verkehrsengpässen kommen, weshalb mehr Reisezeit eingeplant werden muss. Der Schwerverkehr wird in den Schwerverkehrskontrollzentren Giornico und Ripshausen angehalten. (rad)