Der Bundesrat hat die SRG-Konzession verlängert. Diese gilt für die nächsten beiden Jahre. Aber er hat auch ein paar Leitplanken für die Konzession ab 2025 gesetzt und diese könnten für die Angebote der SRG-Sender grosse Konsequenzen haben. Konkret will der Bundesrat, dass die SRG sich «verstärkt auf Information, Bildung und Kultur ausrichten soll», wie es in der Mitteilung heisst. Das heisst im Umkehrschluss: «In den Bereichen Unterhaltung und Sport soll die SRG auf jene Bereiche fokussieren, die von anderen Anbietern nicht abgedeckt werden.» Der Bundesrat lässt offen, was dies beispielsweise für Sportübertragungen bedeutet.

Schon länger in der Kritik ist das Online-Angebot der SRG. Auch hier will der Bundesrat, dass «die SRG ihren Online-Auftritt stärker auf Audio- und audiovisuelle Angebote ausrichten». Bei Textangeboten müssten «weitere Einschränkungen geprüft werden». So würden private Schweizer Medien mehr Spielraum im Internet erhalten – diese hatten die öffentlich finanzierte Konkurrenz immer wieder kritisiert.