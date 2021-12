Pandemie Kantone sorgen sich um psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen In den Kantonen mangelt es an Angeboten für Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen. Das zeigt eine Umfrage der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren.

Kinder und Jugendliche sind von der Pandemie besonders betroffen – vor allem ihre psychische Gesundheit. Keystone

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beschäftigt nun auch die Kantone. Bei einer Umfrage unter 130 kantonalen Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe gaben über 80 Prozent an, dass sich die Lage von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien seit Beginn der Pandemie «eher verschlechtert» hat, wie aus einer Mitteilung der Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) vom Montag hervorgeht.

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten beurteilten die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlich als «mittelmässig». Im Bereich der psychischen Gesundheit bestehe seit längerem ein Angebotsmangel, der aktuell noch verstärkt werde, wie es weiter heisst. Sozialarbeitende, Beständinnen und Beistände würden derzeit einspringen. «Etliche von ihnen geben an, dass ihr Angebot ausgebaut werden müsste, um der Nachfrage genügen zu können.»

Ältere Jugendliche sind schwierig zu erreichen

Die Umfrage ist nicht repräsentativ, zeigt aber einen tendenziellen Anstieg an Fällen, die die Leistungserbringer in den Kantonen seit Beginn der Pandemie betreut haben. Für ein Drittel der Befragten ist es zudem schwieriger geworden, ihre Zielgruppen zu erreichen, insbesondere Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren sowie Familien in prekären Situationen.

Durchgeführt wurde die Umfrage bereits im Juni im Auftrag der Covid-Taskforce des Bundes für Kinder und Jugend. Jüngst haben Organisationen und Fachleute wiederholt vor den negativen Folgen der Pandemie auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen gewarnt. Bei Pro Juventute etwa rufen pro Tag fast doppelt so viele Jugendliche wegen Suizidgedanken an wie vor der Pandemie.

Ganz so alarmierend tönt es von den Kantonen nicht. Auch auf eine konkrete Forderung verzichtet die SODK. «Die Ergebnisse sind als Einschätzung zu lesen, inwiefern in den Kantone gewisse Lücken bestehen», sagte die Generaldirektorin der SODK, Gaby Szöllösy an einer Medienkonferenz. «Doch die Situation ist angespannt.» (gb)