Pandemie BAG meldet 12'929 neue Coronafälle und 21 Tote in einer Woche Seit letztem Dienstag sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 12’929 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das ist deutlich weniger als in der Vorwoche.

In der vergangenen Woche wurden dem BAG insgesamt 12’929 positive Coronatests gemeldet. (Symbolbild) Keystone

Dem BAG sind innerhalb einer Woche 12’929 neue positive Coronatests aus der Schweiz und Liechtenstein gemeldet worden. Pro Tag sind das 1847 Fälle. Zum Vergleich: In der Woche davor waren es noch 16'606 bestätigte Ansteckungen – respektive 2372 Fälle täglich.

Wie die Anzahl positiver Tests ist auch jene der durchgeführten Tests rückläufig: Seit vergangenem Dienstag wurden gesamthaft 75’745 Tests durchgeführt. Zum Vergleich: In der Woche zuvor waren es noch 84’545 Tests. Bei den PCR-Tests betrug die Positivitätsrate 27,3 Prozent, bei den Antigen-Schnelltests 17,6 Prozent, wie das BAG am Dienstag auf seinem Covid-Dashboard mitteilt.

198 Personen mussten ins Spital

In den vergangenen sieben Tagen mussten zudem 198 Personen neu hospitalisiert worden. Zum Vergleich: In der Woche davor waren es 307 Spitaleinweisungen. Weiter rückläufig ist auch die Belegung der Intensivstationen durch Covid-Patientinnen und -Patienten: Sie beträgt 5,7 Prozent. Vor einer Woche waren es noch 6,8 Prozent.

Insgesamt sind die Intensivstationen der Schweizer Spitäler derzeit zu 76,1 Prozent belegt. Es gab in den vergangenen sieben Tagen in der Schweiz und in Liechtenstein 21 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. (chm)