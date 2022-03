Pandemie Kantone wollen weiterhin tägliche Meldung der Corona-Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird voraussichtlich die Fallzahlen nur noch wöchentlich publizieren. Damit sind die Kantone nicht einverstanden. Die Zahlen würden den Menschen helfen, sich ein besseres Bild über die epidemiologische Lage zu machen.

Nach zwei langen Pandemiejahren ist es am Freitag so weit: Am 1. April endet die besondere Lage und die Covid-Verordnung läuft aus. Damit sollen auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und die Pflicht zur Isolation bei einer Ansteckung fallen – sofern der Bundesrat keine andere Entscheidung trifft . Das BAG hat bereits zuvor angekündigt, die täglich publizierten Corona-Fallzahlen nur noch wöchentlich veröffentlichen zu wollen. Bei den Kantonen stösst dies allerdings auf Kritik.

«Das ist zumindest für die nächsten zwei bis drei Wochen problematisch, insofern, als auch die Isolation aufgehoben wird», sagt der Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, Michael Jordi, zu Radio SRF am Mittwoch.

Die Bevölkerung werde zu Eigenverantwortung aufgerufen, aber: «Dafür muss eine Person natürlich auch ein Bild haben, wie die Entwicklung ist und wie gut sie sich schützen muss im Alltag», sagt Jordi weiter. Die täglich aktualisierte Zahlen seien dafür hilfreich. (dpo)