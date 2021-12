Pandemie Nidwaldner Schülerinnen und Schüler bekommen längere Weihnachtsferien Wegen der Pandemie dauern die Weihnachtsferien in Nidwalden für Primarschülerinnen und Schüler drei Tage länger. Die Mittelschulen starten im Fernunterricht.

In den Nidwaldnern Schulzimmer bleiben die Stühle länger auf den Tischen als geplant. Keystone

Der Kanton Nidwalden verlängert seine Schulferien. Für die Primarschüler geht der Unterricht erst am 6. Januar weiter. Dies teilt die Bildungsdirektion am Dienstag mit. Grund sei die «ungünstige Entwicklung der Corona-Pandemie», wie es in der Mitteilung heisst. Der Schulstart werde so um drei Tage verschoben. Ganz ohne Schulbildung geht es aber nicht: Die drei unterrichtsfreien Tage sollen mit Hausaufgaben durch die Lehrpersonen «angereichert» werden.

Für Mittelschulen und Berufsschulen startet das neue Jahr im Fernunterricht. Die erste Schulwoche sollen die Schülerinnen und Schüler im Homeschooling arbeiten. «Der reguläre Präsenzunterricht beginnt am 10. Januar», so die Bildungsdirektion. Einzelne Klassen seien ausgenommen.

Erhöhte Gefahr wegen Familientreffen

Im Hinblick auf die vielen Begegnungen im Familien- und Bekanntenkreis während der Festtage müsse davon ausgegangen werden, «dass sich die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus insgesamt erhöht.» Da erste Symptome einer Erkrankung in der Regel spätestens nach 10 Tagen auftreten, werde mit diesen Massnahmen die Gefahr reduziert, dass unwissentlich erkrankte Lernende den Unterricht besuchen. Zuvor hatten bereits andere Kantone, etwa Bern, die Ferien verlängert. Allerdings mit einem früheren Start. In Nidwalden starten diese aber bereits am 18. Dezember regulär und damit früher als anderswo. (mg)