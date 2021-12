Pandemie Ruhe vor dem Omikron-Sturm: Nun hängt es von der Bevölkerung ab Die Experten des Bundes schätzen die epidemiologische Situation als «äusserst ungünstig» ein. Schuld ist die Omikron-Variante. Im Januar dürfte sich die Situation zuspitzen – mit täglich 20'000 Neuinfektionen.

«Die Situation ist äusserst ungünstig», erklärte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Dienstag vor den Medien in Bern. Es sei nicht mehr damit zu rechnen, dass es zu einer Entspannung kommen werde. Zu ansteckend ist Omikron. Auch Daten aus der Schweiz würden belegen, dass die neue Virusvariante sich sehr leicht verbreite und etwa alle zwei bis drei Tage verdopple.

Vor dem Hintergrund der ohnehin hohen Zahl an Neuinfektionen sind das schlechte Voraussetzungen. Die Schweiz habe eine der höchsten Zahlen in Europa, ohne dass Omiron schon voll zum Tragen gekommen sei, so Mathys. Für ihn ist klar: Der Druck auf die Spitäler wird in den nächsten Wochen weiter ansteigen. Zurzeit liegen 336 Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Das seien fast 40 Prozent aller Plätze, erklärte Mathys.

20'000 Fälle im Januar plausibel

Tanja Stadler, Präsidentin der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes, hält es für plausibel, dass die täglichen Neuinfektionen in der ersten Januarhälfte auf rund 20'000 ansteigen werden. Die Entwicklung hänge jedoch wesentlich vom persönlichen Verhalten der Bevölkerung ab. Um die Infektionen zu senken, brauche es eine Reduktion der Kontakte, konstatierte Stadler.

Mathys appellierte an die Bevölkerung. «Wir können alle einen grossen Beitrag leisten», sagte er. Es sei wirklich nicht sehr kompliziert. Seit Beginn der Pandemie gelte dieselbe Losung: Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, Lüften und Kontakte reduzieren. Auch müsse nun rasch geboostert werden. Mit Forderungen für weitere Massnahmen hielt sich Mathys – wie üblich – zurück.

Omikron: Weiterhin viele offene Fragen

Keine Aussagen konnte die Experten dazu machen, ob sich die Weihnachtsfeiern in den Familien schon in höheren Fallzahlen niedergeschlagen hätten. «Wir werden das erst nach Neujahr verstehen», sagte Stadler. Es sei aber damit zu rechnen, dass die Neuinfektionen über die Festtage hochgegangen seien.

Keine Neuigkeiten gab es zur neuen Virusvariante. Gegenüber letzter Woche habe sich der Wissensstand nicht wesentlich verändert, sagte Mathys. Es bestünden immer noch «sehr viele Unsicherheiten» – auch zum Schweregrad von Erkrankungen. Es gebe Hinweise, dass Omikron etwas leichtere Erkrankungen hervorriefe.

Aus Sicht der Experten ist das dennoch kein Grund zur Entwarnung. Die Impfung schützt gemäss ersten Daten weniger gut vor schweren Verläufen als bei der Delta-Variante. «Mehr doppelt Geimpfte werden schwere Verläufe haben», sagte Stadler.