Parlament Milliardenpoker um Covid-Hilfe: Wer soll wie viel Geld erhalten? National- und Ständerat tun sich momentan schwer, bei den Härtefallhilfen eine gemeinsame Lösung zu finden. Dies sind die wichtigsten Streitpunkte.

Wer seinen Betrieb geschlossen haben muss, den möchte der Nationalrat stärker entschädigen als es Ständerat oder Bundesrat wollen. Urs Flüeler/Keystone

Welche notleidende oder zwangsgeschlossene Firma erhält Corona-Hilfsgelder? Und wenn ja: wie viel? Darum ringen National- und Ständerat. Das Geschäft geht gerade von der einen in die andere Kammer – und wieder zurück. Es geht um Milliarden.

Da ist der Ständerat. Er will das Überleben der Betriebe sichern, aber nur bei Härtefällen. Und da ist der Nationalrat. Er will viel weiter gehen – über die reinen Härtefälle hinaus hin zu generellen Entschädigungen für erlittene Umsatzverluste. Bis zu 9 Milliarden zusätzlich könnte dies kosten. Gestern war die Vorlage im Nationalrat.

Kompromissbereit - und doch ohne Kompromiss

«Wir haben einen grossen Schritt auf den Ständerat hin gemacht», sagte SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. Ob das der Ständerat auch so sehen wird? Die Differenzen sind jedenfalls noch immer eklatant. Die vier wichtigsten Streitpunkte:

1. Ab wann gilt ein Betrieb als Härtefall? Laut Ständerat soll dies der Fall sein, wenn der Jahresumsatz um 40 Prozent zurückgegangen ist. Der Nationalrat will die Schwelle hier im Sinne eines Kompromisses bei 30 Prozent Umsatzrückgang ansetzen. Das Problem dabei: In den Kantonen sind die Härtefallprogramme bereits angelaufen. Nachträgliche Änderungen könnten die Auszahlung der Gelder massiv verzögern, warnte Finanzminister Ueli Maurer.

2. Daneben will der Nationalrat noch ein zweites Gefäss schaffen: Firmen, die ab November geschlossen oder im Betrieb eingeschränkt waren, sollen dafür entschädigt werden, mit bis zu 30 Prozent des Umsatzes in den Jahren 2018 oder 2019. Der Ständerat lehnt diese zusätzliche Hilfe komplett ab. – Ebenso der Finanzminister. Maurer warnte: Es werde eine neues Hilfsgefäss geschaffen, das sich mit anderen überschneide. Die Kosten der Massnahme belaufen sich auf 800 Millionen bis 4,3 Milliarden Franken. Es würde auch die Kantone massiv finanziell treffen.

3. Was muss der Firmeneigentümer beitragen? Wenn die Hilfsgelder mehr als 5 Millionen Franken betragen, soll sich der Eigentümer auch mit einem Betrag beteiligen müssen, fordern Bundesrat und Ständerat. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi sagte:

«Wenn der Staat signifikant Steuergeld aufwendet, um eine Firma zu stützen, darf man auch erwarten, dass sich der Eigner an der Sanierung der Firma mitbeteiligt.»

Ganz anders beurteilte es SP-Nationalrätin Jacqueline Badran – und mit ihr eine Mehrheit des Nationalrates. Badran warnt: Es sei nicht möglich, dass ein mittelständischer Betrieb nun noch mehrere Millionen einschiessen könne. Badran:

«Es ist gerecht, unschuldig getroffenen Betrieben zu helfen. Konkurse sind teurer als das, was wir hier tun.»

Uneins sind sich die Räte auch, ob Unternehmen, die Hilfe erhalten, Dividenden auszahlen dürfen und ob sie den Bund an einem allfälligen Betriebsgewinn beteiligen müssen, wenn sie in dem Jahr positive Zahlen schreiben, in dem sie einen Beitrag erhalten.

4. Auch bei der Frage, wann Selbstständige einen Erwerbsausfallersatz erhalten, sind sich die Räte uneinig. Der Ständerat möchte, dass dies ab 40 Prozent Umsatzeinbusse möglich ist, der Nationalrat will die Grenze bei 20 Prozent festlegen.

Schon am Montag ist das Gesetz wieder im Ständerat. Ein Kompromiss zeichnet sich noch nicht ab. Dieser muss aber kommen. Kommenden Freitag endet die Session. Bis dahin muss das Gesetz unter Dach und Fach sein.