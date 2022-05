Parlament Nach Nein zur Hornkuh-Initiative: Kommission will mehr Kühe mit Hörnern Entfernt ein Landwirt seinem Vieh die Hörner nicht, soll er künftig höhere Direktzahlungen erhalten. So will es die Kommission des Ständerats. Gegen den Willen des Bundesrats.

Eine Kuh mit Hörnern: Das soll künftig höhere Direktzahlungen zur Folge haben. Keystone

Der neue Anlauf für einen Hörnerfranken hat gute Karten. Die zuständige Kommission des Ständerats empfiehlt eine entsprechende Motion von Roberto Zanetti (SP/SO) mit 8 zu 4 Stimmen zur Annahme. Diese verlangt eine Änderung der Direktzahlungsverordnung. Neu sollen Bäuerinnen und Bauern einen leicht höheren Beitrag bekommen, wenn sie die Hörner bei ihrem Vieh nicht entfernen lassen.

Ein ähnliches Anliegen hatte auch die Hornkuh-Initiative, die 2018 vom Stimmvolk abgelehnt wurde. Einer der Kritikpunkte am Volksbegehren war, dass es in den Augen vieler Gegnerinnen und Gegner nicht auf der Verfassungsstufe geregelt sein müsse. Dies umgeht nun der Zanetti-Vorstoss: «Aus Sicht der Kommission wird der Hörnerbeitrag mit der Motion nun auf der richtigen Stufe angesiedelt und leistet einen wichtigen Beitrag für mehr Tierwürde in der Landwirtschaft», heisst es in der Mitteilung der Parlamentsdienste vom Dienstag.

Beide Seiten argumentieren mit dem Tierwohl

Sowohl Befürworter wie auch Gegner des Anliegens argumentieren mit dem Tierwohl. So führen die Ablehner ins Feld, sie befürchten, «dass horntragende Kühe vermehrt im Anbindestall gehalten werden». Eine ähnliche Argumentation hat auch der Bundesrat in seiner ebenfalls ablehnenden Begründung. «Viele behornte Tiere werden angebunden gehalten und erhalten insbesondere während des Winterhalbjahrs nur ein Minimum an Bewegungsfreiheit», schreibt die Regierung.

Nun muss sie damit die kleine Kammer überzeugen. Mit dem Rückenwind aus der Kommission stehen die Chancen für die behornten Kühe und Ziegen aber gut. Die Volksinitiative scheiteret vor vier Jahren mit 54,7 Prozent Nein-Stimmen. Auch das notwendige Ständemehr hatte die Vorlage deutlich verpasst. (mg)