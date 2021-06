Niederlage Nach Debakel bei CO2-Gesetz: Petra Gössi tritt als FDP-Präsidentin zurück Der Druck auf FDP-Präsidentin Petra Gössi ist offenbar zu gross geworden. Am Montag gab sie bekannt, dass sie ihr Amt bis Ende Jahr abgeben wird. Nationalrätin will die Schwyzerin bleiben.

Petra Gössi war seit 2016 Präsidentin der FDP Schweiz. Keystone

«Ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, mich vermehrt auf meine berufliche Karriere zu konzentrieren. Ich habe mich daher entschlossen, mein Mandat als Präsidentin bis spätestens Ende Jahr abzugeben», erklärte Gössi am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Schwyzerin will weiterhin als Nationalrätin tätig sein und ihre liberalen Überzeugungen im Parlament einbringen.

«Wir stehen exakt zwischen zwei Wahlen», sagte Petra Gössi in einem Video auf Twitter. Als FDP-Präsidentin habe sie in den vergangenen fünf Jahren in der Umweltpolitik einen Kurswechsel einleiten können und die Enkelstrategie stehe kurz vor dem Abschluss. Damit seien «wichtige liberale Strategien» erreicht. Nun wolle sie sich auf ihre weitere berufliche Karriere fokussieren. Diesen Entscheid habe sie mit den zuständigen Gremien in der Partei auch abgesprochen.

In den vergangenen fünf Jahren habe ich mich als FDP-Präsidentin intensiv mit meiner politischen Karriere beschäftigt. Wir sind jetzt auf halbem Weg zwischen zwei Wahlen (2019 und 2023) und wir haben eine liberale Strategie zu wichtigen Themen entwickelt. pic.twitter.com/VIoxmkoh4T — Petra Gössi (@PetraGoessi) June 14, 2021

Die Schwyzer Nationalrätin möchte aber auch Platz im Präsidium machen. «In den letzten fünf Jahren als Parteipräsidentin habe ich mich intensiv um die politische Karriere gekümmert. Der Beruf hatte fast keinen Platz mehr», erklärte Gössi in ihrer Videobotschaft.

«Ich konnte den Rücktritt nicht früher bekannt geben»: Petra Gössi im Interview mit den Regionalsendern der CH Regionalmedien. CH Media

Petra Gössi gehört seit 2011 dem Nationalrat an und präsidierte seit 2016 die Partei. Vor mehr als zwei Jahren hatte sie die FDP auf einen Ökokurs getrimmt. In einer Stellungnahme bedauert die Partei den Entscheid «sehr». Sie dankte Gössi für ihr «unermüdliches Engagement». So könne aber das Präsidium frühzeitig für die nächsten Eidgenössischen Wahlen 2023 neu besetzt werden.

«Optimaler Moment»

In ihrem Video-Statement bedankte sich Gössi zudem für «den immensen Aufwand», den ihre Parteimitglieder in den vergangenen Wochen für das CO 2 -Gesetz geleistet hätten. Das vergangene Abstimmungswochenende habe gezeigt, dass im Freisinn «niemand gegen Umweltschutz» sei. Ein neues Präsidium werde die verschiedenen Strömungen in der Partei jedoch besser zusammenführen können.